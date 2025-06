Kuinka kauan avattu makkarapaketti säilyy?

Jäikö jääkaappiin avattu makkarapaketti? Ota huomioon nämä seikat säilyvyyden kanssa.

Kuten olemme MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla aiemmin kertoneet, suomalaiset rakastavat erilaisia grilliruokia, ja grillimakkara on edelleen selvästi ykkössuosikki. K-ruokakauppojen ostodatasta selviää erityisesti cheddar-makkaroiden suosion kasvaneen tänä vuonna poikkeuksellisen voimakkaasti.

Joskus grillimakkaraa tulee ostettua yli sen hetkisen tarpeen. Tällöin hyvä vaihtoehto on makkaran pakastaminen.

Mutta entä jos jääkaappiin on jäänyt pyörimään avattu makkarapaketti – kuinka kauan se siellä säilyy?

Avaamaton ja vakuumipakattu säilyy aina pidempään

Makkaravalmistaja Kivikylän mukaan grillimakkaran säilyvyys riippuu useista tekijöistä, kuten valmistusmenetelmistä ja säilytysolosuhteista. Avaamaton paketti säilyy kuitenkin lähes poikkeuksetta aina avattua pidempään.

Yleisesti ottaen tuore grillimakkara säilyy jääkaapissa noin 3–5 päivää. Pakkauksen avaaminen voi kuitenkin lyhentää tätä aikaa.

– Vakuumipakattu grillimakkara säilyy yleensä pidempään, jopa 2 viikkoa, koska pakkaus estää ilman pääsyn tuotteeseen ja hidastaa bakteerien kasvua, Kivikylältä muistutetaan.

Samat säännöt pätevät kuin nakkeihin

Grillimakkaroihin voisi soveltaa samoja säilyvyyssääntöjä kuin nakkeihinkin. HK:n lihavalmisteiden kategoriapäällikkö Marika Rikkonen kertoi ruokamakkaroiden säilyvyydestä vuonna 2020:

– Nakkien säilyvyyteen vaikuttaa myös se, missä vaiheessa säilyvyysaikaa pakkaus on avattu. Jos paketin avaa säilyvyysajan alkuvaiheessa, niin säilyvyys on parempi. Nakit suositellaan syömään aina 2–3 päivän kuluessa avaamisesta, edellyttäen että säilyvyysaikaa on jäljellä.

Rikkosen mukaan avattu nakkipaketti kannattaa laittaa vielä jääkaapissa suljettuun pussiin. Saman voi tehdä myös grillimakkaroille. Paras tapa arvioida avatun pakkauksen makkaroiden syöntikelpoisuus on haistamalla ja maistamalla.

6:45 Halpa vs. kallis -ohjelmassa maisteltiin muutama vuosi sitten makkaroita.