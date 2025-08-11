Lifestyle
Proteiinipitoinen aamu- tai välipala! Testaa Jarin supermarjasmoothie

Supermarjasmoothie
Supermarjasmoothie valmistuu hetkessä!MTV
Julkaistu 11.08.2025 07:42

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Mitä syödä aamupalaksi ja välipalaksi? Nappaa ravitsevan smoothien ohje.

Kaupat ovat pullollaan erilaisia valmiita välipalavaihtoehtoja aina proteiinirahkoista kolmioleipiin. Usein edullisemmaksi kuitenkin tulee valmistaa välipalaa itse.

Esimerkiksi itse tehty smoothie on loistava koko perheen aamu- tai välipala, jonka voi tehdä jääkaappiin jo etukäteen valmiiksi esimerkiksi koululaista varten.

Proteiinipitoinen supermarjasmoothie

Personal trainer Jari Sorsa vinkkasi elokuussa 2024 Huomenta Suomessa näppärän ja proteiinipitoisen supermarjasmoothien ohjeen. 

Smoothien proteiininlähteenä voi toimia rahka, jogurtti, niiden sekoitus tai proteiinijauhe. Rasvan lähteeksi Sorsa suosittelee avokadoa, pähkinöitä tai hyvälaatuista oliiviöljyä. Hiilihydraatit saadaan marjoista, hedelmistä tai kasviksista. 

Liikunta-alan ammattilainen suosii itse rahkapohjaista marjasmoothieta. Ohjeesta tulee noin 2–3 annosta.

Nappaa resepti: Jarin supermarjasmoothie

Katso videolta Jari Sorsan välipalavinkit

9:17img

Näin teet ravitsevia välipaloja.

