Kozeen Shiwanilta yllättävä vihjaus suorassa lähetyksessä

Kozeen Shiwan 26.8.2025 MTV
Kozeen Shiwan vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa 26.8.2025.MTV
Julkaistu 27.08.2025 10:10
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Kohun keskelle joutunut Kozeen Shiwan vihjaa, ettei ravintolan sulkeminen välttämättä ollut vielä täysin lopullista.

Michelin-kokki Kozeen Shiwan kommentoi tiistaina tähtiravintolansa sulkeutumiseen liittyviä kiemuroita suorassa MTV:n Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Shiwan kertoi muun muassa omasta jaksamisestaan ja vastasi lähetyksessä myös syytöksiin koskien hänen väitettyä epäasiallista käytöstä ravintolassa.

Lue lisää: Kohukokki avautuu voinnistaan: Ahdistuskohtauksia, oksentelua ja paniikkia

Tähtää yhä tähtiin

Vielä aiemmin tänä vuonna ravintoloitsija vakuutti tähtäävänsä kahteen Michelin-tähteen. Vieläkö kaksi tähteä on kaikesta huolimatta Shiwanin suunnitelmissa?

– Kyllä. Ja kolme. Siitä syystä juuri mietitään ulkomaita. On tullut mahdollisuuksia päästä tekemään projekteja.

Samaan aikaan Shiwan kuitenkin sanoo miettineensä aidosti koko uransa lopettamista.

– Olen havahtunut valtaviin asioihin. En ole ihan varma, onko tämä minua varten. 

– En tiedä, kokkaako Kozeen Shiwan kahden–kolmen vuoden päästä vai avaako sitten kahden [tai] kolmen tähden ravintolan. Se jää nähtäväksi.

Yllättävä vihjaus tulevaisuudesta

Joka tapauksessa kokki haluaa aloittaa nyt puhtaalta pöydältä, ja se vaatii hänen mukaansa kaiken nykyisen lopettamista.

– Minä itse en halua tehdä tätä tällä tavalla. Sen takia suljin yhden Suomen menestyneimmistä ravintoloista.

Vaikka Michelin-ravintola The Room on nyt sulkenut ovensa, se ei välttämättä ole täysin lopullinen päätös.

– Minulla on pieni yllätys Roomin suhteen loppuvuodesta, kokki vihjaili yllättäen. 

Lue myös: Kozeen Shiwan puhuu suunsa puhtaaksi – kiistää työntekijöiden haukkumisen ja ovien paiskomisen

