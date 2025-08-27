Kozeen Shiwanilta yllättävä vihjaus suorassa lähetyksessä

Kohun keskelle joutunut Kozeen Shiwan vihjaa, ettei ravintolan sulkeminen välttämättä ollut vielä täysin lopullista.
Michelin-kokki Kozeen Shiwan kommentoi tiistaina tähtiravintolansa sulkeutumiseen liittyviä kiemuroita suorassa MTV:n Viiden jälkeen -lähetyksessä.
Shiwan kertoi muun muassa omasta jaksamisestaan ja vastasi lähetyksessä myös syytöksiin koskien hänen väitettyä epäasiallista käytöstä ravintolassa.
Tähtää yhä tähtiin
Vielä aiemmin tänä vuonna ravintoloitsija vakuutti tähtäävänsä kahteen Michelin-tähteen. Vieläkö kaksi tähteä on kaikesta huolimatta Shiwanin suunnitelmissa?
– Kyllä. Ja kolme. Siitä syystä juuri mietitään ulkomaita. On tullut mahdollisuuksia päästä tekemään projekteja.
Samaan aikaan Shiwan kuitenkin sanoo miettineensä aidosti koko uransa lopettamista.
– Olen havahtunut valtaviin asioihin. En ole ihan varma, onko tämä minua varten.
– En tiedä, kokkaako Kozeen Shiwan kahden–kolmen vuoden päästä vai avaako sitten kahden [tai] kolmen tähden ravintolan. Se jää nähtäväksi.
Yllättävä vihjaus tulevaisuudesta
Joka tapauksessa kokki haluaa aloittaa nyt puhtaalta pöydältä, ja se vaatii hänen mukaansa kaiken nykyisen lopettamista.
– Minä itse en halua tehdä tätä tällä tavalla. Sen takia suljin yhden Suomen menestyneimmistä ravintoloista.
Vaikka Michelin-ravintola The Room on nyt sulkenut ovensa, se ei välttämättä ole täysin lopullinen päätös.
– Minulla on pieni yllätys Roomin suhteen loppuvuodesta, kokki vihjaili yllättäen.
Katso videolta Kozeen Shiwanin koko haastattelu
8:59Kozeen Shiwan Viiden jälkeen -ohjelmassa 26.8.2025.