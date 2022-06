Yleinen halloumijuuston grillaustapa onkin aivan väärä

Halloumi on monelle suomalaiselle tärkeä kesäherkku, sillä juusto maistuu erityisen hyvältä grillattuna. Halloumi on Kyprokselta kotoisin oleva juusto, jota on valmistettu jo vuosisatojen ajan. Halloumin erikoisuus piilee nimenomaan sen grillaus- ja paisto-ominaisuuksissa: juusto sulaa vain sisältä ja pinnasta tulee rapea.