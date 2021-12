Keittiömestari Kari "Kape" Aihinen on perustanut Vantaalle niin sanotun haamuravintolan. Vietävä-niminen ravintolakeittiö on rakennettu HKScanin Vantaan yksikön tiloihin. Asiakaspaikkoja tämän ravintolakeittiön yhteydessä ei ole ainuttakaan, koska keittiössä valmistettava ravintolaruoka viedään markettien tiskeille, ja sitä kautta suomalaisiin ruokapöytiin ympäri maan.

Pellinkiläistä makaronilaatikkoa ja Matinkylän kanaa valmisruokana

Uuden konseptin ideana on tarjota helppoa valmisruokaa pienellä twistillä. Kapen luotsaamat kokit valmistavat kokin resepteillä erilaisia annoksia. Vietävä-valmisruokia myydään valituissa marketeissa. Annosten joukossa ovat muun muassa Kape Aihisen klassikot, Pellinkiläinen makaronilaatikko sekä Matinkylän kana . Aihinen on jakanut näiden molempien ruokien ohjeet myös MTV Uutisten Makuja-ruokasivujen reseptipankkiin.

– Makaronilaatikon alkuperäisessä reseptissä ainekset laitetaan vuokaan muna-kermaseoksen kanssa ja laatikko jääkaappiin tekeytymään jo edellisenä päivänä. Vietävä-keittiössä kokit soveltavat reseptiä, ja lopputulos on yhtä herkullinen, Aihinen kertoo nyt.

Toiminta laajenee alkuvuonna 2022

– Porsaankylki on possunlihojen alfa ja omega. Tässä on versio, jossa maun muhkeuttaa omena. Varsinainen le classique, vinkkaa Aihinen.

Suunniteltujen ruokien listalla on kuitenkin jo yli 60 erilaista vaihtoehtoa ja klassikoiden lisäksi on luvassa muun muassa lisukkeita sekä hieman spesiaalimpia annoksia.

Valmisruokasarjan raaka-aineet tulevat HK:lta ja annoksissa käytettävä liha on suomalaista. Vietävä-konseptin aterioiden myynti on nyt käynnistynyt pilottimyymälöissä, joista ensimmäiset olivat Turussa. Täydessä vauhdissa keittiön toiminta on alkuvuonna 2022. Ateriat myydään kauppojen palvelutiskeiltä ja pakattuina tuotteina.