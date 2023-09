Hans Välimäki tyrmää yleisen harhaluulon suosikkipastoista

Italian Bistro Gina on sisarravintola Bistro Bardotille. Hans Välimäen ja Arto Rastaan lisäksi ravintoloiden taustalla vaikuttavat Maria Von Graevenitz-Välimäki sekä Miika Lönn. Ravintolassa tarjoillaan italialaisia klassikoita modernilla otteella.

"Millään ei ole mitään väliä, kunhan ruoka maistuu hyvältä"

– Kaikkihan me olemme italialaisen keittiön asiantuntijoita. Kaikki on syönyt ainakin jossain vaiheessa elämäänsä spagettia, Välimäki heitti pilke silmäkulmassaan ja jatkoi:

Yleinen harhaluulo on, että klassikkopastat tulisi valmistaa millilleen oikein ja vain tietyt raaka-aineet ovat niissä sallittuja. Välimäen mukaan ei kuitenkaan ole olemassa mitään yhtä linjaa italialaisten suosikkipastojen suhteen, kuten monet luulevat.

– Se antoi minulle helpottavan tunteen. Me pyrimme tekemään niillä raaka-aineilla, mitä täällä on saatavilla niin hyvää ruokaa kuin osamme.

Tuore- vai kuivapastaa?

Bisto Ginan ruokalistalta löytyy siis ainakin pastaa eri muodoissa ja pasta valmistetaan ravintolan keittiössä käsin. Välimäki kertoo kinastelleensa pitkään, lähinnä itsensä kanssa siitä, kumpi on parempaa: tuore- vai kuivapasta.

– Todellisuudessa tämä väittely on täysin tarpeetonta, sillä molemmat vaihtoehdot ovat erinomaisia. Joskin itse tehdyn pastan valmistaminen on erityisen palkitsevaa ja siinä vaan on "sitä jotain".