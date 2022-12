Kari Aihinen muistuttaa: Joulupöydässä ei kannata sortua kalliiseen mokaan – "Älkää lämätkö kaikkia ruokia…"

Tuleva joulu on monelle haastava monella tapaa. Kohonneet energiakustannukset sekä ruoan hinta on saanut suomalaiset todella harkitsemaan joulun ruokapöydän antimia .

Kokki Kari "Kape" Aihinen kertoi marraskuussa HKScanin mediatilaisuudessa viettävänsä itse joulua äitinsä "pitopalvelussa", kuten aikaisemmatkin 50 vuotta. Perinteissä joulussa on aina oltava kinkun lisäksi äidin tekemää kotijuustoa, pienen pieniä lihapullia sekä kimpassa tehtyä italiansalaattia.

Huippukokki jakoi myös muutaman vinkin, joiden avulla karsittukin joulupöytä on onnistunut.

Kapen vinkit fiksuun ruoanlaittoon: "Älkää lämätkö kaikkia ruokia kerralla esille"

Aihinen toteaa kokemuksestaan Kaappaus keittiössä -ohjelman teossa, että ensimmäinen vinkki ruokahävikin vähentämiselle suomalaisperheissä on suunnitelmallisuus.

Yksi vinkki hävikin vähentämiseen on Aihisen mukaan myös se, että ruoat laitetaan esille pienissä astioissa. Silloin ruoat tulee myös syötyä.

Aihinen on itse perinteisen joulun kannattaja, mutta vinkkaa kokeilunhaluisille, että kannattaa valita esimerkiksi joku teema, kuten Espanja tai Meksiko.

– Edustan myös tällaista vanhaa koulukuntaa, että "less is more". Tehkää vähemmän, mutta tehkää paremmin.