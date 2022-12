Danin nerokas mukakinkku

Lihaisa joulukinkku ei kuitenkaan maistu kaikille ja kinkun kasviskorvikkeet ovatkin vuosi vuodelta kasvattaneet suosiotaan. Niinpä Dani Hännien päätti loihtia niin sanotun mukakinkun, eli kasvisversion joulukinkusta. Kyseessä on sellerikinkku, jonka paistaminen uunissa vie vain tunnin.

– Se on mukulaselleri, joka on paahdettu tunnin ajan uunissa, sen jälkeen kuorittu ja siihen on tehty siirappi-sinappi-korppujauhohuntu. Ja vähän neilikkaa. Oikein maistuvaa!