Kanaviillokki on kouluruokaklassikko, jonka valmistaminen onnistuu helposti myös kotikeittiössä edullisista koipireisistä.
Onko kanaviillokki sinullekin tuttu ruoka? Tämä arkiruokaklassikko jakaa ainakin kouluruokana mielipiteitä, mutta herkulliselle kanakastikkeelle kannattaa ehdottomasti antaa mahdollisuus omassa kotikeittiössä.
Mistä kanaviillokki on oikein ruokalistoillemme sitten päätynyt? Ruokatoimittaja Tiina Rantanen on valottanut perinneruoan historiaa Klassikkoruokia: reseptit & tarinat -kirjassaan (Otava 2018).
Rantanen kertoo teoksessaan kanaviillokin olevan alun perin perinteistä amerikkalaista lohturuokaa. Reseptin äitinä pidetään ikonista yhdysvaltalaista kokkia Julia Childia. Childin vuonna 1975 julkaisemsta keittokirjasta kanaviillokin resepti löytyy nimellä "Fricassee De Poulet á L'Ancienne".
Tämän kanaviillokin ohje poikkeaa kuitenkin meidän tuntemastamme: Childin reseptissä kana ruskistetaan esin ja haudutellaan sitten valkoviiniliemessä.