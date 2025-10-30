Vappu Pimiän thaimaalaiset kanapullat ovat myös ruokatoimittajan arjen luottoruoka.
Perinteiset lihapullat maistuvat suomalaisille vuodesta toiseen, mutta välillä niitä kannattaa kokeilla myös hieman uudenlaisella tavalla.
Nämä thaimaalaiset kanapullat valmistuvat broilerinjauhelihasta alle puolessa tunnissa! Kyseessä on juontaja ja ruokaintoilija Vappu Pimiän ohje vuosien takaa (Vapun reseptikirja 2, Cozy Publishing 2015), ja se on myös yksi ruokatoimittaja Petra Tuomisen arkiruokasuosikeista.
Kanapullien ainesosalista saattaa kuulostaa monimutkaiselta tavallisiin lihapulliin verrattuna, mutta kun kastikkeet ja mausteet löytyvät jo valmiiksi jääkaapista, on resepti todella helppo toteuttaa. Ainekset vain sekoitetaan ja pullat paistetaan pannulla.
Vappu Pimiän thaimaalaiset kanapullat
400 g broilerinjauhelihaa
2 rkl kalakastiketta
2 rkl soijakastiketta
1 kananmuna
0,5 dl korppujauhoja