Juuri nyt Avaa

Kanapullien ainesosalista saattaa kuulostaa monimutkaiselta tavallisiin lihapulliin verrattuna, mutta kun kastikkeet ja mausteet löytyvät jo valmiiksi jääkaapista, on resepti todella helppo toteuttaa. Ainekset vain sekoitetaan ja pullat paistetaan pannulla.

Nämä thaimaalaiset kanapullat valmistuvat broilerinjauhelihasta alle puolessa tunnissa! Kyseessä on juontaja ja ruokaintoilija Vappu Pimiän ohje vuosien takaa (Vapun reseptikirja 2, Cozy Publishing 2015), ja se on myös yksi ruokatoimittaja Petra Tuomisen arkiruokasuosikeista.

1 limen mehu puristettuna ja kuori raastettuna

1 valkosipulinkynsi pilkottuna

1 sipuli silputtuna

(1 chili silputtuna tai hieman chilijauhetta)

1 nippu korianteria silputtuna

mustapippuria myllystä

öljyä paistamiseen

Sekoita ainekset kulhossa, pyörittele pulliksi tai pihveiksi ja paista pannulla! Tarjoile sriracha-majoneesin ja muiden haluamiesi lisukkeiden kera.