Japanilainen huippukokki tuli Suomeen ja halusi ehdottomasti testata poikkeuksellista sushia: "En ole koskaan ennen päässyt kokeilemaan"

Norihito Endo on 37-vuotias japanilaisen keittiön mestari ja perinteisen sushitaiteen uudistaja. Endo on hankkinut oppejaan muun muassa kolmen Michelin-tähden keittiömestarilta Hachiro Mizutanilta , joka piti legendaarista Sushi Mizutani -ravintolaansa Tokion Ginzassa. Endo työskenteli myös viiden vuoden kolmen Michelin-tähden Sushi Saitossa, jossa häntä opetti Takashi Saito , yksi maailman parhaista sushikeittiömestareista.

– Suomalaisessa ja japanilaisessa ruokakulttuurissa on aika paljon samankaltaisuuksia, esimerkiksi makumaailmoissamme ja valmistustekniikoissamme. Se aika pitkälti peilaa tietyntyyliseen yksinkertaisuuteen. Heillä se on ehkä yksinkertaisen raaka-aineen tai tekniikan huippuun asti viilaamista, meillä se on ehkä tullut enemmän pakotettuna asiana köyhyyden ja niukkuuden kautta, Tuominen pohti keskiviikkona järjestetyssä mediatilaisuudessa.