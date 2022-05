Vain kuusi asiakasta illassa, hinta 250 euroa per naama: Tällainen on Tomi Björckin ja kumppaneiden uutuusravintolan erikoistiski

Björckiltä on kysytty tarkemmin, millaisesta japanilaisesta ravintolasta on kyse. Kokin mukaan japanilaisia ravintoloita on maailmassa miljoonia, ja ja ne kaikki erikoistuvat erilaisiin asioihin. Sanchomessa tavoitteena on tehdä asiat mahdollisimman hyvin, laadukkaimmista mahdollisista raaka-aineista.