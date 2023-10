Sushibuffet on omalaatuinen suomalaisten suosikki, jossa japanilainen ruokakulttuuri on ymmärretty väärin

Alkujaan kallis juhlaruoka

Markettisushit tulevat

Muutakin kuin sushia

Kulttuuri, jota halutaan maistaa

Sushin lisäksi Japanin ruokakulttuuri tuntuu kiinnostavan muutenkin. Järvenpään Citymarketissa järjestetäänkin vuosittain Japani-viikot, jolloin kauppaan tuotetaan valtava määrä japanilaisia elintarvikkeita tuoretuotteista pakasteisiin. Japanilaista ruokaa markkinoimassa on myös delegaatioita Japanista.



– Kauppa on kasvanut japanilaisuuden näyttämöksi. Japanilainen ruokakulttuuri kiinnostaa, ja meille on ollut luontevaa lisätä japanilaisten tuotteiden valikoimaa. Se on eräänlainen kunnianosoitus japanilaiselle ruokakulttuurille, kauppias Hautala selittää.