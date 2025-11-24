Oletko kuullut prätsyköistä? Mäkisen mummon prätsykkäohjetta on kaikkien lettujen ystävien testattava!
Tinskun keittiössä -blogista tuttu Tiina "Tinsku" Varjus vieraili marraskuussa Huomenta Suomessa ja jakoi arkiruokavinkkejään. Varjuksen tuoreessa teoksessa, Tinskun keittiössä – Helposti herkullista (Readme 2025), kokataan konstailematonta ruokaa, eikä kaihdeta liemikuutioita, grillausmaustetta tai herne-maissi-paprikaa.
Tinsku vinkkasi muun muassa helpon ohjeen arkiruokaklassikkoon, italianpataan. Puheenaiheeksi nousivat myös niin sanotut prätsykät.
Mäkisen mummon prätsykät
Tinsku itse törmäsi prätsyköihin ensimmäisen kerran Marttojen kautta.