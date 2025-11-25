Ovatko paistopisteen joulutortut mistään kotoisin? Testasimme!

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella on maisteltu ja vertailtu kauppojen halvimpia ruokia ja juomia. Mukana makutesteissä on ollut S- ja K-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien elintarvikkeita.

Tällä kertaa piipahdettiin kauppojen paistopisteillä ja maisteltiin kauppojen omien merkkien joulutortut.

Torttujen joukossa oli mukana totaalinen yllättäjä.

– Aivan kauhea källi, raadissa kauhisteltiin.

Maku kuitenkin ratkaisee.

Mikä joulutortuista on paras? Katso videolta voittaja!