Joulutortut voi paistaa myös airfryerilla, vinkkaa kotitalouden lehtori Anu Heinaro.
Huomenta Suomessa selvitettiin marraskuussa, miten valmistuvat täydelliset joulutortut. Kotitalouden lehtori Anu Heinaro kertoi muun muassa, mikä taikina sopii parhaiten torttujen valmistukseen.
Lue myös: Älä tee tätä joulutorttuvirhettä
Tortut kätevästi airfryerissa
Torttujen paistamiseenkin voi käyttää hieman luovuutta: aina ei tarvitse paistaa kokonaista pellillistä uunissa.
– Airfryerissa on se kiva puoli, että tänne mahtuu kahdesta neljään torttua. Eli jos haluaa tehdä muutaman tortun herkutteluhetkeen, niin saa nopeasti tuoretta, Heinaro vinkkasi.