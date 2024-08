Iskeekö kurkkupula myös Suomessa? Kaupat vastaavat

Maailmalla jo kurkkupulaa

Kurkkusalaattivillitys on joissain maissa johtanut jopa kurkkupulaan: ihmiset ovat innostuneet ohjeista niin paljon, että kurkut ovat loppuneet kaupoista. Kurkkupulaa on uutisoitu olevan ainakin Yhdysvalloissa ja BBC:n mukaan myös esimerkiksi Islannissa.

Suomessa maltillista myynninkasvua

– On kuitenkin mahdotonta sanoa, liittyykö tämä kehitys suoraan someilmiöön vai onko kyseessä normaali viikkovaihtelu, sillä kurkku on todella suuren volyymin tuote.

Kurkkupula on elokuinen ilmiö

Keskon osto- ja myyntipäällikkö Liisa Erosen mukaan kurkuista on tosiaan tällä hetkellä Suomessa jopa hieman pulaa. Kyse on kuitenkin enemmänkin kurkkukasvustojen luonnollisesta vaihtelusta ja vuosittaisesta elokuisesta ilmiöstä. Pienellä kurkkupulalla ei siis välttämättä ole mitään tekemistä tuoreen somevillityksen kanssa.

– Kurkku on kesällä sesongissa ja se on tällöin edullisempaa kuin talvella, joten menekkikin on aina kesäisin suurempaa. Viime viikkojen myynti on toistaiseksi noudatellut viime vuoden myyntejä, Eronen kertoo.