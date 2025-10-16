Ruokakauppojen hevi-osastot pursuavat nyt erilaisia kurpitsoja. Asiantuntija kertoo, mihin niitä kannattaa hyödyntää.

Viiden jälkeen -ohjelmassa perehdyttiin keskiviikkona sesonkiherkku kurpitsan monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.

Kurpitsoja löytyy moneen makuun, muistuttaa Satotukun myyntipäällikkö Annika Hongell. Lähetyksessä esiteltiin muun muassa monen tuntema myskikurpitsa sekä hokkaidokurpitsa.

– Lähes kaikissa kurpitsoissa on kova kuori. Aina suosittelen, että kurpitsan pilkkoo kuorineen.

Kurpitsan voi kypsentää uunissa lohkoina kuorineen päivineen. Jo kurpitsa vaatii kuorimista, se kannattaa kuoria siinä vaiheessa, kun kasvis on pilkottu pienemmäksi.

Pitkä säilyvyys yllättää

Kurpitsojen kilohinta on usein hyvin maltillinen, Hongellin mukaan jopa edullinen, kun ottaa huomioon, miten paljon syötävää yhdestä kurpitsasta saa.

Monet yllättyvät myös kurpitsan hyvästä säilyvyydestä.

– Jos on mahdollisuus vihanneslokerossa säilyttää, niin se säilyy kuukausia. Jos nyt ostaa, niin voi syödä jouluna. Maku oikestaan tiivistyy ja paranee.

Jos kurpitsa alkaa pehmenemään tai sen väri alkaa vaihtua, on se merkki siitä, että kurpitsa on jo nähnyt parhaat päivänsä. Hongell kuitenkin muistuttaa, että kurpitsat ovat pitkäikäisiä huoneenlämmössäkin.

Millainen kurpitsa on patty pan? Mitä erilaisista kurpitsoista voi kokata? Katso yllä olevalta videolta vinkit!