Halloween-kurpitsan kaiverrus onnistuu näppärästi asiantuntijan ohjeilla.

Halloweenin vietto on viime vuosien aikana yleistynyt myös Suomessa. Monet lapset haluavat käydä karkki vai kepponen -kierroksella, ja erilaisia halloweenin naamiaisjuhlia järjestetään niin perheen kuin ystäväpiirinkin kesken.

Kurpitsat kuuluvat oleellisena osana syksyn satokauteen. Niitä voi hyödyntää monipuolisesti ruoanlaitossa sekä halloween-koristeluissa.

Kaiverra ja kokkaa

Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry:n ruoka-asiantuntija Janita Kylänpää kertoi lokakuussa 2024 Huomenta Suomessa vinkkejään halloween-kurpitsan kaivertamiseen.

Samalla muistutettiin myös, miten kaiverrettavaa kurpitsaa voi hyödyntää ruoanlaitossa.

– Tästä kurpitsasta tulee tosi hyvin siemeniä. Ne kannattaisi ehdottomasti pestä ja laittaa vaikka airfryeriin, uuniin tai paistinpannulle paahtumaan öljyn kanssa, Kylänpää vinkkasi.

Halloween-kurpitsan kaiverrus onnistuu helpommin yhdellä kikalla

Mitä sitten tulisi muistaa, kun kurpitsan haluaa kaivertaa? Kylänpään mukaan halloween-kurpitsaksi mielletään useimmiten iso oranssi kurpitsa, mutta lähes mitä tahansa muutakin kurpitsaa voi kaivertaa.

Kaivertamiseen sopivat sekä syötävät kurpitsat että koristekurpitsat. Syötäviä kurpitsoja ovat esimerkiksi hokkaidokurpitsat ja myskikurpitsat. Niistä voi kaivertaa lyhtyjä tai muita koristeita ja samalla hyödyntää maltoa ruoanlaittoon.

– Ehkä tärkeintä on se, että kurpitsa on kypsä, jolloin hedelmäliha on pehmeää ja helppo kaivertaa. Sellainen vähän raaka ja pieni koristekurpitsa on todella hankala kaivertaa.

Kylänpään mukaan kätevä apuväline kurpitsan sisusten kaivamiseen on esimerkiksi jäätelökauha.

Katso yllä olevalta videolta lisää vinkkejä kurpitsan kaivertamiseen sekä kurpitsaruokiin.