Jos tilalla havaitaan edes yksi tartunta, koko karja on teurastettava ennaltaehkäisevästi. Tähän mennessä Kreikassa on jouduttu hävittämään jopa yli 417 000 lammasta ja vuohta tapaukseen liittyen.

Satojatuhansia lampaita ja vuohia teurastetaan Kreikassa tartuntataudin puhkeamisen vuoksi, kertoo muun muassa BBC . Maassa jylläävä lammas- ja vuohirokko saattaa vaikuttaa kuuluisan fetajuuston tuotantoon ja vientiin.

Fetajuusto on alkuperäsuojattu tuote

Kreikkalainen, pääsääntöisesti lampaanmaidosta valmistettava fetajuusto alkuperäsuojattiin vuonna 2002. Sitä ennen missä tahansa valmistettua valkoista tuorejuustoa voitiin kutsua fetaksi. Euroopan Unionin asettaman viiden siirtymävuoden jälkeen, vuodesta 2007 lähtien fetaa on saanut valmistaa vain Kreikassa. Sen valmistukseen saa käyttää ainoastaan lampaan ja vuohen maitoa.