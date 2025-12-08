Kreikassa jylläävä tartuntatauti voi vaikuttaa fetajuuston saatavuuteen.
Satojatuhansia lampaita ja vuohia teurastetaan Kreikassa tartuntataudin puhkeamisen vuoksi, kertoo muun muassa BBC. Maassa jylläävä lammas- ja vuohirokko saattaa vaikuttaa kuuluisan fetajuuston tuotantoon ja vientiin.
BBC:n mukaan ensimmäiset tartuntatapaukset havaittiin Pohjois-Kreikassa elokuussa 2024, ja tauti on sittemmin levinnyt maan monille alueille.
Jättimäiset vaikutukset
Marraskuun puoliväliin mennessä Kreikan maaseudun kehittämis- ja elintarvikeministeriöön oli kirjattu yhteensä jo 1 702 tartuntatapausta.
Jos tilalla havaitaan edes yksi tartunta, koko karja on teurastettava ennaltaehkäisevästi. Tähän mennessä Kreikassa on jouduttu hävittämään jopa yli 417 000 lammasta ja vuohta tapaukseen liittyen.
Noin 80 prosenttia Kreikan lampaan- ja vuohenmaidosta käytetään fetajuuston valmistukseen.