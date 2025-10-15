- Lämmitä uuni 200 asteeseen.
- Puolita hokkaidokurpitsa pitkittäin ja poista siemenet.
- Leikkaa kurpitsasta veneenmuotoisia lohkoja ja poista kuoret varovasti — kurpitsa on rakenteeltaan kova, joten käytä terävää veistä ja ole varovainen.
- Kiedo jokaisen kurpitsalohkon ympärille kinkkusiivu ja asettele lohkot uunivuokaan. Pirskottele päälle oliiviöljyä, raasta pinnalle parmesaania ja paista uunissa noin 15–20 minuuttia, kunnes kurpitsa on täysin pehmeää.
- Aseta lohkot kauniisti tarjoiluastialle ja tarjoile heti.
Vinkki! Älä heitä kurpitsan siemeniä pois! Voit halutessasi paahtaa niistä pannulla pieniä makupaloja. Huuhtele ja kuivaa siemenet huolellisesti. Paahda niitä kuumalla, kuivalla pannulla muutaman minuutin ajan, kunnes ne pullistuvat ja rapeutuvat. Mausta suolalla ja halutessasi chilillä