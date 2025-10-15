Vinkki! Älä heitä kurpitsan siemeniä pois! Voit halutessasi paahtaa niistä pannulla pieniä makupaloja. Huuhtele ja kuivaa siemenet huolellisesti. Paahda niitä kuumalla, kuivalla pannulla muutaman minuutin ajan, kunnes ne pullistuvat ja rapeutuvat. Mausta suolalla ja halutessasi chilillä