Alkossa myytäviin viineihin poikkeuksellinen uudistus

Lisää tuotteen läpinäkyvyyttä

Osa toimijoista on kuitenkin Alkon tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindströmin mukaan ottanut käytänteen haltuun jo aikaisemmin ja joistain pakkauksista tiedot saattavat jo löytyäkin.

Kyseessä on Lindströmin mukaan kaivattu uudistus jo pelkästään läpinäkyvyyden puolesta.

– Halutaan tietää, mitä siellä pullossa on. Veikkaan, että tämä otetaan todella riemumielin vastaan, Lindström toteaa.

Erilaiset pakkausvaihtoehdot

Osalle kuluttajista on pinttynyt asenne siitä, että kartonkiin tai muoviin pakatut viinit olisivat vähemmän laadukkaita kuin lasipulloon pakatut.

– Viinien kohdalla on hyvä muistaa, että valtaosa viineistä ostetaan tuoreeltaan nautittaviksi. Ei niitä osteta kellariin varastoitavaksi. Suurin osa viineistä, joita ostetaan, nautitaan vähintään viikon sisällä ostohetkestä, Lindström toteaa.

Lasilla on kuitenkin omat hyvät puolensa. Jos viiniä aiotaan esimerkiksi kypsyttää monta vuotta, lasi on ainoa vaihtoehto. Toistaiseksi lasipullo on myös kuohuviineille ainoa vaihtoehto, mutta paine innovoida ja kehittää näkyy Lindströmin mukaan alalla vahvasti.