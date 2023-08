Asiantuntija uskoo: Alle 13 euron viineihin voi tulla iso muutos

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin uutisoitu viinipakkausten murroksesta . Perinteisten lasisten viinipullojen rinnalle on ilmestynyt viime vuosien aikana yhä enemmän esimerkiksi kartonkisiin tölkkeihin pakattuja viinejä. Myös kierrätettävät muovipullot ovat nykyään tavallinen näky Alkon hyllyillä.

Viiniasiantuntija: Lasipullojen määrä vähenee

Winestaten viiniasiantuntija ja Master of Wine Tuomas Meriluodon mukaan ympäristöystävälliset pakkaukset ottavat koko ajan vankempaa jalansijaa Alkon hyllyillä. – Uskon, että kymmenen vuoden päästä lasipullot ovat arkiviinien osalta jo historiaa, Meriluoto arvelee tiedotteessa.

Arkiviineillä Meriluoto viittaa alle 13 euron hintaluokan viineihin, joita joita ei ole tarkoitettu ikäännytettäväksi. Nämä viinit siis nautitaan pian ostohetken jälkeen. Jopa noin 97 prosenttia viineistä nautitaankin tutkimusten mukaan kahden vuorokauden sisällä niiden ostohetkestä, kertoo Meriluoto. – Tetrassa ja muovipullossa viinejä ei pysty kellaroimaan – lasi on ainoa validi pakkausmuoto viinien pidempiaikaiseen säilyttämiseen, mutta suurinta osaa kuluttajista tällainen tarve ei koske ollenkaan, Meriluoto sanoo.

Laatuviinejä vain lasipulloissa? Ei suinkaan

Moni kuluttaja kuitenkin valitsee edelleen mieluiten lasipullon, koska mieltää sellaiseen pakatun viinin laadukkaammaksi. Viiniasiantuntija Meriluoto kuitenkin muistuttaa, että kyse on ennakkoluulosta: tetraviineistäkin löytyy laadukkaita vaihtoehtoja.

Myös muut viiniasiantuntijat ovat kommentoineet samaa aiemmin MTV Uutisille . Anoran Markus Hannulan mukaan tetraviineissä on havaittavissa sama trendi kuin hanaviineissä aikoinaan.

– Tetra suojaa viiniä esimerkiksi lasipulloa paremmin valolta. Pakkaus ei viiniä huononna ja tetroilla on kaikki edellytykset menestymiseen. Kategoria on kasvanut vuosi vuodelta, kun kysyntä on lisääntynyt ja kyllä tetroista löytyy jo laatuviinejä, Malmi totesi.