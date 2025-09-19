Pakastemarjoja sulattaessa kannattaa kiinnittää huomiota nopeuteen, vinkkaa asiantuntija.

Viiden jälkeen -ohjelmassa perehdyttiin syyskuussa tyrnin terveyshyötyihin, marjan poimintaan ja myös sen käyttöön. Samalla puheenaiheeksi nousivat myös suomalaisille tuttujen muiden marjojen hyödyt ja niiden käyttö. Monelta löytyy kotipakastimesta muun muassa mansikkaa, mustikkaa ja puolukkaa.

Marttojen kotitalouden asiantuntija Meri Jerkku suosittelee vitamiinipillereiden sijaan monipuolista ja marjapitoista ruokavaliota.

– Aina kannattaa syödä vitamiinit suoraan ruoasta. Niiden imeytyvyys ja hyödynnettävyys on elimistölle parempi, Jerkku sanoi lähetyksessä.

Pakastemarjojen sulatus: Älä sulata jääkaapissa

Kun pakastettuja marjoja käyttää, kannattaa Jerkun mukaan kiinnitää huomiota sulatusnopeuteen,

– Sulatuksessakin se nopeus on valttia. Mahdollisimman nopeasti kannattaa sulattaa. Mikroissa on sulatustoiminto, se on todella hyvä.

Jerkun mukaan marjoja ei kannata sulattaa jääkaapissa, vaan mieluummin huoneenlämmössä.

– Myös vesihauteessa on mahdollista sulattaa marjoja nopeammin.

Marjojen sulamista voi nopeut­taa upottamalla pakastusrasia muovipussin suojaamana lämpimään veteen.

Marttojen mukaan marjojen sulatus huoneenlämmössä on C-vitamiinin säilymisen kannal­ta suositeltavampaa kuin jääkaapissa sulatus.

Marjojen pakastamiseen voi hyödyntää joko pusseja tai rasioita. Pussit sopivat erityisesti kovemmille marjoille, jotka eivät liiskaannu tai hajoa niin helposti.

– Pussista kun litistää vielä ilmat pois, niin se säästää tilaa.

Mitkä ovat eri marjojen terveysvaikutukset?

9:52 Videolla haastattelussa Myllymäen marjatilan Anneli Pehrman sekä Marttojen kotitalouden asiantuntija Meri Jerkku.