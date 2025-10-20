Fried rice eli paistettu riisi on kuin pyttipannua aasialaisittain. Testaa Fami Caon helppo ohje!
Ruokavaikuttaja Fami Cao jakoi Huomenta Suomessa tärkeimpiä vinkkejään riisinvalmistukseen liittyen. Kaikista oleellisinta on riisin huuhtelu ennen sen keittämistä.
– Kun riisin huuhtelee ennen keittämistä, poistuu siitä ylimääräinen tärkkelys.
Jos riisiä ei huuhtele, lopputulos on tärkkelyksen vuoksi puuromainen. Riisi myös palaa herkästi pohjaan.
Lue myös: Huuhteletko riisisi? Näiden esimerkkien jälkeen teet sen varmasti
Ylijääneestä riisistä maailman paras fried rice
Fried rice eli paistettu riisi valmistuu kuin pyttipannu.MTV
Aterialta ylijäänyttä riisiä ei missään nimessä kannata viskata biojätteeseen. Edellispäivän riisistä nimittäin valmistuu yksi parhaista aasialaisista ruokalajeista, fried rice eli paistettu riisi.
– Se on kuin suomalainen pyttipannu aasialaisittain. Voi laittaa kaikkia jääkaapin jämiä.
Fami itse aloittaa ruokalajin valmistusken paistamalla kananmunat ja proteiinit. Tämän jälkeen maustetaan ja paistetaan riisit ja lopulta kaikki ainesosat sekoitetaan wokissa.
Suolaa ei riisin joukkoon tarvitse lisätä, sillä sitä saadan ruokaan soijasta.
Nappaa resepti: Fried rice eli paistettu riisi Fami Caon tapaan