Valmistus:
- Pilko valkosipulit ja inkivääri
- Pilko kananpaistileikkeet suupaloiksi
- Pilko jättikatkaravut suupaloiksi
- Sekoita kananmunat erillisessä kulhossa ja vatkaa koostumus rikki
Paistamisvaihe:
- Paista kanat ja katkaravut keskenään kypsiksi ja samalla mausta ripauksella suolaa tai soijalla. Kun kanat ja katkaravut ovat kypsiä, laita ne sivuun erilliseen astiaan odottamaan
- Kypsennä kananmunat pannulla ja laita sivuun odottamaan
- Lisää tyhjälle pannulle paistoöljyä, jonka jälkeen kuullota valkosipulit ja inkiväärit keskilämmöllä, jotta vapauttavat aromeja
- Lisää kylmät riisit ja herne-maissi-porkkana pussi joukkoon, mausta ja sekoita huolellisesti
- Kun riisit ovat kauttaaltaan tarpeeksi maustettu, lisää loput ainekset > kypsät katkaravut, kanat ja kananmunat
Halutessasi voit koristella pilkotuilla kevätsipuleilla.