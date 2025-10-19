Ethän halua riisistäsi puuromaista ja kattilasta vaikeasti pestävää?
Kyllä äidit tietävät tämänkin. Ruokavaikuttaja Fami Caon nyt jo edesmennyt äiti muistutti aina poikaansa siitä, että "riisi pitää pestä". Fami Cao on totellut äitiään ja valmistaa aina irtonaista riisiä.
– Kun riisin huuhtelee ennen keittämistä, poistuu siitä ylimääräinen tärkkelys.
Jos riisiä ei huuhtele, lopputulos on tärkkelyksen vuoksi puuromainen. Riisi myös palaa herkästi pohjaan.
– Kattila on helpompi tiskata, jos muistat huuhdella riisin ennakkoon.
Maailmalta tulvii kuvamateriaalia, jossa auringossa kuivatettavan riisin päältä kävellään kumisaappailla ja ajetaan mönkijällä. Fami Cao ei huonoa hygieniaa uhkuvista kuvista hätkähdä.
– En oikein usko, että kyseiset riisit tulevat Eurooppaan asti myyntiin.
Kokeile maukasta paistettua riisiä
Ruokavaikuttaja Fami Cao toi MTV:n Huomenta Suomeen mukanaan herkullisen reseptin paistetusta riisistä.
FRIED RICE by Fami
Noin 4 annosta
AINEKSET:
noin 700g vähintään päivän jääkaapissa säilytettyä riisiä
1 pussi (200g) herne-maissi-porkkanaa
2-4 valkosipulinkynttä
1 tl inkivääriä
2-4 kananmunaa
Kananpaistileikettä 400g
Jättikatkarapuja 300g
Paistetun riisin maustaminen:
1 tl Herbamarea (yrttisuolaa)
1 tl sokeria
2 rkl soijaa
VALMISTUS:
Paistamisvaihe:
Halutessasi voit koristella pienennetyillä kevätsipuleilla.