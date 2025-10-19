FRIED RICE by Fami Noin 4 annosta AINEKSET: noin 700g vähintään päivän jääkaapissa säilytettyä riisiä 1 pussi (200g) herne-maissi-porkkanaa 2-4 valkosipulinkynttä 1 tl inkivääriä 2-4 kananmunaa Kananpaistileikettä 400g Jättikatkarapuja 300g Paistetun riisin maustaminen: 1 tl Herbamarea (yrttisuolaa) 1 tl sokeria 2 rkl soijaa VALMISTUS: Pienennä valkosipulit ja inkivääri Pienennä kananpaistileikkeet suupaloiksi Pienennä jättikatkaravut suupaloiksi Sekoita kananmunat erillisessä kulhossa ja vatkaa koostumus rikki Paistamisvaihe: Paista kanat ja katkaravut keskenään kypsiksi ja samalla mausta ripaus suolalla tai soijalla. Kun kanat ja katkaravut ovat kypsiä, laita ne sivuun erilliseen astiaan odottamaan Kypsennä kananmunat pannulla ja laita sivuun odottamaan Lisää tyhjälle pannulle paistoöljyä, jonka jälkeen kuullota valkosipulit ja inkiväärit keskilämmöllä, jotta vapauttavat aromeja Lisää kylmät riisit ja herne-maissi-porkkana pussi joukkoon, mausta ja sekoita huolellisesti Kun riisit ovat kauttaaltaan tarpeeksi maustettu, lisää loput ainekset > kypsät katkaravut, kanat ja kananmunat Halutessasi voit koristella pienennetyillä kevätsipuleilla.