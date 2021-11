Ostitko sinäkin? S-ryhmä paljastaa ruokakauppojensa hittituotteet – lihahyllyillä tapahtuu nyt historiallinen muutos

Nyt myös S-ryhmä on julkaissut oman ruokakauppojensa tilastokatsauksen. S-ryhmän mukaan tällä hetkellä valtakunnallisesti isoina trendeinä korostuvat ruoan elämyksellisyys ja kotona syöminen, kasvis- ja kalaruokailmiö, ruoan ostamisen helppous ja yksilöllisyys sekä hyvinvoiva elämäntapa.

Ruoasta haetaan nyt elämyksiä

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysahon mukaan ruokakauppa on alkanut normalisoitua vuoden alusta poikkeuksellisen korona-ajan jälkeen. Korona-aika nosti muun muassa kotimaisen ruoan arvostusta.

10 ajankohtaista ruokailmiötä, jotka kuvaavat nyt suomalaisten ostokäyttäytymistä

Vakiintunut leivontabuumi

Suomalaisten leivontabuumi lähti vuonna 2020 todelliseen nousuun ja jauhojen myynti kasvoi korona-aikana. Kovin buumi alkaa nyt tasaantua. Leivonnassa makeutetaan entistä enemmän makeutusaineilla, joiden myynti on kasvanut 36 prosenttia. Suomalaisten suosituin makeiden leivonnaisten resepti Yhteishyvä-palvelussa on kuluvana vuonna ollut mustikkapiirakka. Mustikka on myös vuoden 2021 suosituin pakastemarja.