Aadan, 26, "konvehtirasia" ällistyttää

TikTok-kakkutaiteilija Aada, 26, leipoi Juhlapöydän konvehteja -kakun.

Aada, 26, valmistaa upeita kakkuja kakkuja omaksi ilokseen. Leivokset ovat hänelle luovaa ilmaisua – ja viimeisimpään luomukseen idea löytyi joulusesongista.

– Suunnittelin joulunajan kakkuja, ja konvehdit tulivat ensimmäisenä mieleen jouluisia elintarvikkeita miettiessä, TikTok-kakkutaiteilija kertoo sähköpostitse.

Someseuraajiensa ällistykseksi Aada loi suklaakakun, joka muistuttaa täydellisesti konvehtirasiaa. Kakku sisältää suklaata, ja mukana ovat myös aidot rasiassa olevat konvehdit, jotka istuivat oivasti kakun makumaailmaan. Katso video kakusta jutun alusta!

Konvehtien tarjoiluvati vaati kikkailua

Konvehtirasiaakakun valmistamisen vaikeusaste vastasi Aadan mukaan odotuksia, vaikka osa osista oli haasteellisempia toteuttaa.

– Muovinen "tarjotin" konvehdeille, sen kanssa piti vähän kikkailla. Kokeilin muutamaa eri tapaa sen valmistamiseen, lopulta sain onneksi muotoilusuklaalla sen aika kivasti kloonattua, Aada kuvaa.

Hän on aiemmin valmistanut esimerkiksi realistiselta suklaalevyltä näyttävän kakun. Realismi on lajina haastava, koska se vaatii tarkkaa mittailua ja suunnittelua.

– Tässä konvehtirasiakakussa tuo itse kakkuosuus oli niin pieni, että se toki helpotti hommaa aika paljon. Suurin osa ajasta meni varmaan kakkukuvien tekemiseen ja mittaamiseen, jotta ne olisivat juuri oikean kokoiset ja -näköiset, Aada kuvaa.

Konvehtirasiaa muistuttava herkku näyttää lähes liian täydelliseltä – miten sitä raaskii leikata ja syödä?

– Leikkaaminen on yksi omista lempiosuuksistani! Sitten kaikki on sen kakun osalta on valmista, ja voi siirtää ajatukset seuraavaan.

