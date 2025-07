"Se on seksikäs! Se on ruotsalainen!" Tuttu herkku räjähti ilmiöksi USA:ssa

Ruotsin prinsessakakku valloittaa nyt jenkkilää.

"Se on seksikäs! Se on ruotsalainen! Se on kaikkialla!"

Näin brittilehti The Guardian mainostaa suomalaisillekin tuttua prinsessakakkua. Lehden mukaan ruotsalaisherkun TikTok-suosio on räjähtänyt, minkä lisäksi sitä näkyy jo jenkkiravintoloiden ruokalistoillakin.

Prinsessakakkua San Franciscossa

Artikkelin kirjoittaja Lois Beckett kertoo törmänneensä ruotsikakkuun San Franciscossa. Paikallinen leipomo erikoistuu eurooppalaisiin jälkiruokiin, ja prinsessakakku oli innostanut somekansaa.

– Kupolin mallinen ruotsalainen kerroskakku, jonka päällä oli sileä kerros vihreää marsipaania, levisi yllättäen kulovalkean tavoin netissä ja lisäsi leipomon jo ennestään myydyimmän kakun myyntiä, Beckett kuvaa.

Soitto Ruotsin konsulaattiin vahvisti prinsesstårtan uuden suosion.

"Ihmiset laittavat sähköpostia ja pyytävät säästämään yhden palan"

Hannah Ziskin valmistaa prinsessakakkua Los Angelesissa ravintolassa. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Yhdeksi ilmiön luojista nimettiin amerikkalainen leivostaituri Hannah Ziskin, joka on luonut prinsessakakusta oman versionsa.

Ziskin paljasti haastattelussa, että leivos oli Los Angelesin asiakaskunnalle niin tuntematon, että moni tiedusteli, onko Ziskin itse keksinyt ja nimennyt sen.

Kakkupalat myydään loppuun melkein joka ilta.

– Ihmiset laittavat sähköpostia etukäteen ja pyytävät säästämään yhden palan heille iltapalaksi, Ziskin kertoo.

Hän itse on nauttinut "supermarkettiversiota" kakusta pitkään.

– Olen itse syönyt prinsessakakkua syntymäpäivänäni viisivuotiaasta saakka. Se on aina ollut osa elämääni.

"Jakso 2 sarjasta, jossa kokeilen kaikkia New Yorkin prinsessakakkuja, kunnes löydän paremman kuin Sant Ambroeusissa.". Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Alkuperäinen nimi oli gröntårta

Oikeaoppisen prinsessakakun tekeminen on hankalahko prosessi, ja varsinkin vihreän kuorrutteen saaminen paikoilleen ehjänä teettää työtä.

Prinsessakakun kehittäjäksi mainitaan Ruotsin prinsessojakin opettanut Jenny Åkerström. Hän tosin kutsui kakkua gröntårtaksi, vihreäksi kakuksi, prinsessa-aiheisessa keittokirjassaan.

Ruotsin matkailutoimisto arvioi Guardianille, että kakkuja myydään naapurimaassamme joka vuosi puoli miljoonaa kappaletta. Syyskuussa juhlitaan jopa prinsessakakkuviikkoa.

Lue myös:

Katso myös: Kesän paras mansikkakakku! Pohjassa salainen ainesosa

8:05 Koko Suomi leipoo -voittaja Harriet Järf vinkkasi Viiden jälkeen -ohjelman pyynnöstä ohjeen täydelliseen mansikkakakkuun.

Lähteet: The Guardian, TikTok