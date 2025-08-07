Karu muutos suklaalevyihin – miten leipominen nyt onnistuu?

Suklaalevyjen pienentyminen voi aiheuttaa harmaita hiuksia leipureille.

Fazer tiedotti heinäkuussa kutistavansa klassikkosuklaalevyjensä kokoa. Karl Fazer Maitosuklaa eli tuttu "Fazerin Sininen", Karl Fazer Tumma suklaa, Karl Fazer Vaalea maitosuklaa, Karl Fazer Avec ja Fazer Taloussuklaa siirtyvät 180 gramman kokoluokkaan syksyn aikana. Aiemmin levyt ovat olleet 200-grammaisia.

Suklaalevyt kutistuivat aiemmin myös Maraboulla, joka tiedotti levyjen pienenemisestä keväällä. Muutoksia perusteltiin kaakaon hinnannousulla ja muilla kasvaneilla tuotantokustannuksilla.

Suklaalevyjen pienentyminen on saanut monet kotileipurit pohtimaan, miten muutokset vaikuttavat leivontaohjeisiin. Sosiaalisessa mediassa on nostettu esiin leivontaohjeita, joissa suklaata tarvitaan 200 grammaa. Miten toimia, jos levyt ovat jatkossa tätä pienempiä?

"Aiheuttavat varmasti hieman harmaita hiuksia leipureille"

Kysyimme asiaa leivonta-asiantuntijalta, Koko Suomi leipoo -ohjelman voittajanakin tunnetulta Makeaa-leivontablogin Liisa Westerbergilta.

– Nämä suklaan hinnan nousut ja pakkauskokojen muutokset tosiaan aiheuttavat varmasti hieman harmaita hiuksia leipureille.

– Pieniä eroja tuollainen 20 gramman muutos voi aiheuttaa, koska kotileipureilla yleensä taikinamäärät ovat pieniä.

Kun suklaata on hieman vähemmän, saattaa rakenne jäädä esimerkiksi moussseissa hieman pehmeämmäksi ja muissakin kakuissa maku miedommaksi.

Näin voit korvata puuttuvan suklaan

Westerberg muistuttaa, että taloussuklaassa kaakaon määrä on vain juuri ja juuri tumman suklaan puolella, joten maku ja hyydyttävä vaikutus ei muutenkaan ole yhtä voimakas, kuin esimerkiksi 70-prosenttisessa suklaassa.

– Jos paistettavassa kakussa haluaa korvata suklaan vähennyksen jollain, voi lisätä kakkuun suklaan määrän voin ja leivontakaakaon yhdistelmää.

Suklaa toimii jähmettyessään moussejen hyydyttäjänä. Mitä suurempi määrä suklaassa on kaakaota, sitä suurempi on sen hyydyttävä vaikutus

– Ja samalla toki myös suurempi määrä suklaata, jaksaa pitää koossa suuremman massan.

Lisälevyn ostaminen saattaa olla tarpeen

Suklaan vähentäminen hyydytetyissä kakuissa johtaa siis pehmeämpään rakenteeseen.

Yleensä pienien määrien muutokset eivät kotileipureille suunnatuissa resepteissä aiheuta Westerbergin mukaan suurta eroa lopputuloksessa.

– Mutta jos suklaata tulisi kakkuun useampi levy, kannattaa jo ostaa lisälevy reseptin täydennykseksi.

