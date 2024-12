Mars-patukasta puuttuva suklaa-aaltoilu johti vaatimattomaan korvaukseen.

Brittimies sai korvauksia liian sileästä suklaapatukasta, kertoo UPI.

Pahaa-aavistamaton Harry Seager, 34, oli ostanut Mars-patukan, josta kuitenkin puuttuivat herkun pinnassa tavallisesti kumpuilevat suklaa-aallot. Kääreestä paljastui täysin silopintainen suklaa.

– Se maistui samalta, Seager tosin tunnusti The Guardianille.

Miehen mukaan patukka kuitenkin oli päältä paljon ohuempi kuin tavallisesti.

Valmistaja ei selitellyt, vaan tarjosi korvauksia

Oxfordshireläiseltä huoltoasemalta suklaansa ostanut Seager otti yhteyttä valmistajaan. Hän kertoo, ettei edes halunnut korvauksia – vain tietoa siitä, miksi kyseinen Mars oli täysin rypytön.

Mars Wrigley ei tarjonnut tilanteelle selitystä. Sen sijaan yhtiö antoi Seagerille korvaukseksi kahden punnan arvosetelin.

Seager kertoi The Guardianille, että yhtiö "vältteli kysymystä" suklaa-aallon katoamisesta ja siirtyi sen sijaan suoraan korvauspolitiikkaan.

– Mielestäni kaksi puntaa on mahtava juttu. Se on kaksi maksutonta Mars-patukkaa. Ehkä he olisivat voineet antaa enemmänkin, mutten ole kiittämätön, Seager totesi BBC:lle.

– On uskomatonta, että kaiken tapahtuneen jälkeen sain kahden punnan arvosetelin.

BBC:n mukaan Mars Wrigley UK kertoi patukan "lipsahtaneen" tuotantolinjalla oleellisen osion ohi. Yhtiö vakuutti, että kyseessä on yksittäistapaus, ja patukan pinnalta tuttu suklaakumpuilu kuuluu Marseihin jatkossakin.

