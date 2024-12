Miksi tähtitorttu on juuri tähti, entä miksi teemme piparikukkia?

Luumuhillotäytteinen tähtitorttu kuuluu useimpien joulupöytään, mutta oletko miettinyt, mitä kaikkea jouluherkkujen muodot symboloivat?

Miksi tähtitorttu on tähti?

Tähtisymbolin merkityksen tausta piilee uskonnossa.

– Tähden malli tulee luonnollisesti Betlehemin tähdestä, kertoo Liisa Väisänen teoksessaan Symbolien joulu (SKS Kirjat, 2024).

Myös luumusta löytyy monenlaista symboliikkaa. Kristillisessä maailmassa luumuun liittyy uskollisuus. Väreilläkin on väliä: tummanvioletin luumun kerrotaan viittaavan Raamattuun, ja violetti on myös kirkon liturgisena värinä katumuksen ja paastonajan väri.

Tähtikuviot ovat olleet historiallisesti tärkeitä muulloinkin kuin jouluna: tähdistä on ennustettu, niiden kuvioita on tulkittu, ja tähdellä on osansa myös uskonnollisissa kertomuksissa. Tähti piparkakussa on sekin viittaus Betlehemiin ja jouluevankeliumiin.

Miksi pipari on kukan muotoinen?

Moni nauttii jouluna myös taatelikakkua, jolla silläkin on uskonnollisia merkityksiä. Taatelia on pidetty Jumalan armon ja lempeämielisyyden osoituksena.

Historiassa leivonnaisten muodolla on ajateltu olevan jopa maagisia voimia. Jouluisissa piparkakuissa nähdään usein ukkoja, akkoja, tähtiä ja perinteistä kukkamallia.

– Klassinen kukanmuotoinen piparkakku on muistutus siitä, että valo voittaa pimeyden ja kevät alkaa. Sydämenmuotoinen piparkakku on laupeuden eli kristillisen lähimmäisenrakkauden symboli, kertoo Väisänen teoksessaan.

Piparkakku-ukkoja ja -akkoja saatettiin puolestaan menneinä aikoina viedä jopa joulukirkkoon.

– Ne olivat maagisia omakuvia, jotka saatettiin laittaa taskuun joulukirkkoon mennessä. Kirkosta niihin tarttui siunausta. Kun oman piparkakkunsa piti tallessa seuraavaan jouluun saakka, siunaus säilyi koko vuoden.

Vuonna 2001 julkaistussa Piparikirjassa kerrottiin muun muassa, että possupipari symboloi viikinkiajan uhrileipää, jonka avulla jumalilta toivottiin rikkautta.

Tiesitkö? Joululaatikoita ei ole muualla

Piparkakkuja syödään Suomen lisäksi useissa maissa. Huomenta Suomen haastattelussa tietokirjailija Väisänen kuitenkin paljasti, että joulun ruokapuolelta näyttäisi löytyvän yksi täysin supisuomalainen joulukeksintö: joululaatikot.

– Niille en kirjaa tehdessäni löytänyt mitään vastinetta mistään muusta maasta, hän kertoi. Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

Lähde: Liisa Väisänen: Symbolien joulu (SKS Kirjat, 2024)