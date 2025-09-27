Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo, että aiemmin syyskuussa Puolaan oli matkalla jopa 92 venäläisdroonia, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Zelenskyin mukaan Ukraina onnistui torjumaan osan drooneista, mutta 19 päätyi Puolaan saakka, joista neljä ammuttin alas.

Presidentin mukaan useiden maiden edustajat matkustavat Ukrainaan saadakseen käytännön koulutusta Venäjän ilmaiskujen torjumisesta.

Zelenskyi ei kuitenkaan paljasta The Guardianille antamassaan haastattelussa, mistä maista on kyse.

– Olemme valmiita jakamaan kokemuksemme, hän lisäsi.

Hurja väite

Zelenskyin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo laajentaa Ukrainan sotaa hyökkäämällä vielä toiseenkin Euroopan maahan.

Ukrainan presidentin mukaan Venäjä valmistautuu vielä suurempaan konfliktiin.

– Putin ei aio odottaa sotansa loppumista Ukrainassa. Hän suuntaa johonkin toisaalle, kukaan ei tiedä minne. Sitä hän haluaa, Zelenskyi sanoo.

Zelenskyin mukaan Euroopassa viime aikoina tehdyt droonihavainnot ovat Venäjän keino testata, miten hyvin Eurooppa kykenee suojelemaan ilmatilaansa.

Drooneja on viime aikoina havaittu Tanskassa, Norjassa ja Puolassa. AIkaisemmin myös venäläiset hävittäjät loukkasivat Viron ilmatilaa.

