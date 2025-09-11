Presidentti Alexander Stubb tapasi torstaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa.

Tasavallan presidentti Alexanter Stubbin mukana vierailulla on hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb.

Puolassa koettu eilinen droonihyökkäysten sarja dominoi tapaamista. Ukrainan mukaan Venäjä lähetti täysin tarkoituksellisesti 20 droonia Puolan ilmatilaan.

Zelenskyi kertoi Ukrainan tarjoavan Länsi-Euroopalle tiedustelutietoa ja teknistä dataa muun muassa venäläisten droonien lentoradoista.

Zelenskyi moittii lännen reaktiota Puolan tapahtumiin

Ukrainan presidentti moittii kuitenkin lännen vaisua reaktiota Puolan tapahtumiin.

Zelenskyin mukaan Venäjä halusi nähdä droonien lähettämisellä Puolaan, millaisiin vastatoimiin Nato ja Ukrainan kumppanit ovat valmiita ryhtymään. Hänen mukaansa tilanne muistuttaa siinä mielessä aiempia tapahtumia Krimin valtauksen yhteydessä.

Volodymyr Zelenskyin mukaan on yllättävää, että Puolan alueelle kohdistuneen iskun jälkeen ei ole nähty konkreettisia toimia tai uusia pakotteita Venäjää vastaan.

Zelenskyi kommentoi myös meneillään olevaa Venäjän ja Valko-Venäjän yhteistä Zapad-sotaharjoitusta.

Hänen mukaansa kyseessä ei ole puolustuksellinen harjoitus, vaan selkeästi luonteeltaan aggressiivinen toimi.

Ukraina on kehittänyt sodan aikana pitkälle vietyä droonien torjuntakykyä, jota maa on nyt valmis jakamaan eurooppalaisten liittolaisten kanssa.

Zelenskyin mukaan ei ole järkevää tuhota satojentuhansien eurojen droonia miljoonan euron ohjuksella. Tätä varten Ukraina tarjoaa Länsi-Euroopalle omia koeteltuja keinojaan droonien torjuntaan.

Stubb: "Tilanne ei ole aivan niin synkkä kuin miltä näyttää"

Presidentti Stubb korosti, että vaikka tilanne on vaikea, Venäjän hyökkäyssota on käytännössä pysähtynyt.

Hänen mukaansa Venäjän sotilaalliset tappiot ja rintaman pysähtyminen ovat johtaneet siihen, että Venäjä etsii nyt keinoja eskaloida sotaa myös hybridivaikuttamisen keinoin.

Stubb näkee myös merkkejä siitä, että länsimaiden pakotteet purevat.

Presidentin mukaan Venäjän talous on parhaillaan ajautumassa alamäkeen. Inflaatio on erittäin korkealla, ja sotatalous ei tule kestämään pitkään, hän arvioi.