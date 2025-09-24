Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan nykymaailmassa valtioiden turvallisuutta eivät pysty takaamaan kansainväliset instituutiot vaan aseet ja tarpeeksi vahvat ystävät.

Ukrainan presidentin mukaan Euroopalla ei ole varaa menettää myös Moldovaa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan nykymaailmassa valtioiden turvallisuutta eivät pysty takaamaan heikot kansainväliset instituutiot vaan aseet ja tarpeeksi vahvat ystävät. Hänen mukaansa tilanne on ristiriitainen, koska sotien aiheuttama nykyinen asevarustelukilpa on entistä vaarallisempi tekoälyn mukaantulon myötä.

– Vaikka kansankunta haluaisi rauhaa, sen täytyy silti tehdä aseita. Se on sairasta, mutta se on todellisuus. Sitä, kuka jää eloon, eivät ratkaise kansainvälinen oikeus tai yhteistyö, vaan aseet, Zelenskyi kuvaili YK-puheessaan New Yorkissa keskiviikkona.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sivalsi tiistain YK-puheessaan kansainvälisiä instituutiota, etenkin juuri YK:ta.

Tämän takia Venäjän hyökkäys Ukrainaan pitäisi saada päättymään mahdollisimman pian, sillä aseista kehittyy koko ajan tuhoisampia ja niiltä suojautumisesta tulee kalliimpaa, Zelenskyi sanoi.

Hänen mukaansa sodat Ukrainassa ja muualla koskettavat jo niin monia, ettei kukaan voi teeskennellä olevansa täysin niiden ulkopuolella.

– Joten se riippuu teistä: tuetteko rauhaa vai jatkatteko kauppaa Venäjän kanssa ja autatte sitä rahoittamaan sotaansa, Zelenskyi osoitti sanansa kuulijoille.

Stubbin puhe myöhemmin keskiviikkona

Zelenskyin mukaan Ukraina haluaisi elää rauhassa, mutta Venäjän jatkaessa sotatoimia Ukrainalle ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin kehittää droonien kaltaisia uusia aseita.

Jatkuvaan asekehityksen pakkoon sisältyy kuitenkin vaaroja, ja Zelenskyin mukaan on vain ajan kysymys, kun droonit alkavat taistella itsenäisesti ilman ihmisiä tai pystyvät kenties kuljettamaan jopa ydinaseita.

Zelenskyi ei puhunut YK:ssa vain Ukrainan sodasta vaan kehotti myös painokkaasti Eurooppaa tukemaan Venäjän erilaisten vaikutusyritysten kohteena olevaa Moldovaa, jossa valmistaudutaan vaaleihin ensi viikonloppuna. Zelenskyi totesi Georgian ja Valko-Venäjän jo joutuneen Venäjän vaikutuspiiriin.

– Euroopalla ei ole varaa menettää myös Moldovaa, Zelenskyi sanoi.

Presidentti Alexander Stubbin on määrä pitää yleiskokouksessa Suomen kansallinen puheenvuoro myöhään keskiviikkona Suomen aikaa.