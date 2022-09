Zelenskyi: Zaporizhzhjassa käytiin toistamiseen lähellä katastrofia – MTV seuraa sotaa

Lue lisää hyökkäyssodasta täältä.

Suomalaistutkija: Sota voi kestää vielä jopa kaksi vuotta

Brittitiedustelu: Venäjän sotatoimien painopiste säilyy todennäköisesti Donbassissa

Venäläinen mielipidekysely: Kolmesta neljästä kannattaa hyökkäyssotaa

Venäjä lisännyt sotilaallista toimintaa Donetskissa

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

23.34: Zelenskyi: Zaporizhzhjassa käytiin toistamiseen lähellä katastrofia

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän valloittamalla Zaporizhzhjan ydinvoimalalla käytiin tänään toistamiseen askeleen päässä säteilykatastrofista.

Voimalaa operoiva ukrainalainen Energoatom kertoi tänään, että voimala irtosi verkosta Venäjän pommituksen vuoksi. Myös Zelenskyin mukaan syy on Venäjän.

– Taas – jo toistamiseen – Venäjän provokaation vuoksi, Zaporizhzhjan ydinvoimala asetettiin askeleen päähän säteilykatastrofista, hän sanoi illan videoviestissään.

Voimalaa on tulitettu viime aikoina useita kertoja. Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet toisiaan

– Voimala-alueen tulittaminen tarkoittaa sitä, että terroristivaltio ei välitä mitä IAEA (Kansainvälinen atomienergiajärjestö) sanoo, se ei ole huolissaan siitä, mitä kansainvälinen yhteisö päättää, Zelenskyi sanoi viitaten Venäjään.

23.10: Zaporizhzhjan ydinvoimalan varavoimalinja on poistettu tarkoituksella käytöstä tulipalon vuoksi

Zaporizhzhjan ydinvoimalan varavoimalinja on poistettu tarkoituksella käytöstä tulipalon vuoksi, kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoo.

IAEA:n mukaan varavoimalinja ei ole kuitenkaan vaurioitunut. Lisäksi ainoa käytössä oleva reaktori saa tarvitsemansa sähkön.

Varavoimalinja aiotaan liittää takaisin, kun tulipalo on saatu hallintaan.

21.57: Ukraina väittää tuhonneensa "kansanäänestyksen" äänestyslappuja

Ukrainan puolustusministeriö väittää nettisivuillaan Ukrainan erikoisjoukkojen tehneen ”erikoisoperaation” valloitetulla alueella Kamianets-Dniprovskassa Zaporizhzhjan alueella.

Operaatiossa tuhottiin ja vahingoitettiin rakennuksia, joita Venäjän joukot käyttivät tukikohtinaan, puolustusministeriö kirjoittaa.

Puolustusministeriö myös väittää tuhonneensa tilan, jossa Venäjän suunnitteleman ”kansanäänestyksen” äänestyslippuja säilytettiin.

Tänään kerrottiin, että Venäjän miehittämällä Hersonin alueella järjestettäväksi suunniteltua kansanäänestystä alueen Venäjään liittämisestä lykätään. Asiasta ilmoitti miehitysjoukkojen muodostamien "viranomaisten" edustaja televisioidussa puheessa.

Iskujen vuoksi Venäjä asetti tiukan ulkonaliikkumiskiellon alueelle. Ukrainan puolustusministeriö sanoo, että operaatiossa ei loukkaantunut siviilejä.

Äänestyslappujen tuhoamisesta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

21.29: Ukraina: Venäjän hyökkäysyrityksiä estetty

Ukrainan mukaan Venäjä on laukaissut viimeisen vuorokauden aikana 40 ohjusta ja tehnyt 25 ilmaiskua.

Ukraina sanoo myös estäneensä hyökkäysyrityksiä idässä ja puski venäläisiä taaksepäin poteroistaan Donetskissa.

Tietoja ei ole pystytty vahvistamaan.

21.26: Salainen raportti piirtää kuvaa Venäjän talouden näkymistä

Uutistoimisto Bloomberg on saanut haltuunsa venäläisten viranomaisten raportin pakotteiden vaikutuksesta Venäjän talouteen.

Bloomberg on nähnyt kopion asiakirjasta, joka valmisteltiin suljetuin ovin pidettyyn tapaamiseen 30. elokuuta. Tapaamiseen osallistui korkeatasoisia virkamiehiä.

Asiakirja maalaa huomattavasti synkempää kuvaa pakotteiden vaikutuksesta Venäjän talouteen kuin on julkisesti kerrottu.

18.41: Reuters: Zaporizhzhjan kuutosreaktori toimii edelleen

Energoatom on kertonut lisätietoa Zaporizhzhjan ydinvoimalan tilanteesta. Aiemmin voimalaa operoiva yhtiö sanoi, että voimalan viimeinenkin toiminnassa ollut reaktori irtosi verkosta Venäjän pommituksen vuoksi.

Nyt yhtiö kertoo, että voimalan kuutosreaktori toimii ja saa tarvitsemansa sähköntarpeet, vaikka onkin irti verkosta.

Energoatomin tiedottajan mukaan voimalan varageneraattoreita ei ole suljettu. Ne jäähdyttävät voimalaa, mikäli se sammuisi.

16.10: Zaporizhzhjan ydinvoimalan viimeinenkin reaktori irtosi verkosta

Ukrainassa Zaporizhzhjan ydinvoimalan viimeinen toimiva reaktori on jälleen suljettu ja kytketty irti verkosta, kertoo voimalan käytöstä vastaava Energoatom-yhtiö.

Syynä reaktorin sulkemiseen on se, että tulipalo katkaisi viimeisen ydinvoimalaan kulkevan voimalinjan. Palon syynä oli Energoatomin mukaan kranaattitulitus.

Zaporizhzhja on Euroopan suurin ydinvoimala.

Voimalaa on tulitettu useita kertoja viime aikoina, mikä on herättänyt huolta ydinkatastrofista. Viime viikolla Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n asiantuntijat pääsivät tarkastamaan voimalaa, ja järjestö pystytti myös pysyvän läsnäolon voimalalle.

Sotaa arvostellut sanomalehti Novaja Gazeta menetti painolupansa

Venäjän johtava riippumaton sanomalehti Novaja Gazeta on menettänyt painolupansa, moskovalainen tuomioistuin on vahvistanut.

Tuomioistuin on mitätöinyt painetun sanomalehden rekisteröintitodistuksen.Lehti joutui panemaan ilmestymisensä tauolle jo maaliskuussa arvosteltuaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Novaja Gazetan päätoimittaja Dmitri Muratov sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon.

Venäjän lehdistöä valvovat viranomaiset yrittävät myös sulkea lehden nettisivut sekä uuden aikakauslehden oikeudenkäynnissä myöhemmin tässä kuussa.

Painoluvan menettäminen oli lisäisku lehdistönvapaudelle Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen, sanoi YK:n ihmisoikeusasioiden toimiston edustaja Ravina Shamdasani lausunnossaan.

13.24: Venäjä: Nord Stream -kaasuputken kunnossapito mahdotonta lännen pakotteiden takia

Venäjä sanoo, että länsimaiden pakotteet ovat tehneet Nord Stream 1 -kaasuputken kunnossapitotyöt mahdottomaksi.

Kreml kiistää, että kaasuhanojen sulkeminen olisi poliittinen peliliike.

11.17: Brittitiedustelu: Venäjän sotatoimien painopiste säilyy todennäköisesti Donbassissa

Venäjän sotatoimien painopiste Ukrainassa säilynee Donbassin hyökkäysoperaatiossa, arvioi Britannian puolustusministeriö tiedusteluraportissaan.

Venäjän joukkojen kerrotaan silti edenneen vain noin kilometrin viikossa kohti Bakhmutia.

Tavoitteena on todennäköisesti koko Donetskin alueen valtaaminen, jolloin Kreml voisi julistaa Donbassin "vapautetuksi".

Ukraina on väittänyt Venäjän joukkojen saaneen käskyn saattaa operaatio päätökseen syyskuun 15. päivään mennessä, minkä onnistumista pidetään epätodennäköistä.

10.22: The Kyiv Independent: Venäjän sotilasyksikkö Etelä-Ukrainassa kieltäytyy taistelemasta

Ukrainan operaatioiden komento raportoi 5. syyskuuta, että Venäjän 1. armeijajoukon 127. rykmentti kieltäytyi taistelemasta tuen puutteen ja huonojen olosuhteiden, kuten veden puutteen, vuoksi.

Tietoa ei ole pystytty vahvistamaan puolueettomasta lähteestä.

8.30 Ukrainan vastahyökkäys etenee, mutta nopeaa ratkaisua ei ehkä nähdä

Ukrainan vastahyökkäys vaikuttaa etenevän idässä ja etelässä.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina on vallannut Venäjältä takaisin kaksi asutuskeskusta Hersonin alueella etelässä ja yhden Donetskin alueella idässä.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö arvioi, että vastahyökkäys voi kuitenkin kestää vielä kuukausia.

Se on hänen mukaansa yksi syy siihen, että tietoa hyökkäyksen etenemisestä ja onnistumisesta on saatu vasta vähän. Lisäksi Ukraina on hänen mukaansa katsonut, että julkisuuteen tuleva tieto voisi auttaa venäläisiä heidän toiminnassaan.

Tärkein syy mediahiljaisuuteen ovat ehkä kuitenkin hyökkäykseen liittyvät suuret odotukset.

– Ukrainalaisetkin ovat puhuneet siitä kuukausia, ja nyt kun se tapahtuu, totta kai kaikki meistä tahtovat tietää, mitä tapahtuu. Samaan aikaan realiteetti on se, että hyökkäyksestä tulee todennäköisesti aika pitkä, Käihkö totesi MTV:n Uutisaamussa.

– Meidän odotuksemme saattavat olla liian korkealla, ja nyt ukrainalaiset viranomaiset ovat alkaneet myös näitä odotuksia madaltamaan esimerkiksi sanomalla, että tämä voi kestää puoli vuotta.

Käihkö varoittaa lisäksi hätäisistä tulkinnoista.

– Kun tietoa tulee vähän, ruvetaan ehkä tulkitsemaan ikävästi niin, että Ukraina on ehkä epäonnistumassa hyökkäyksessään, mikä on sekin ennenaikaista. Jos ja kun tästä tulee pitkä hyökkäys, meille tulee paljon katsottavaa hyökkäyksen aikana.

8:34 Ukraina hyökkää etelässä, murtuuko Venäjän vastarinta?

Sunnuntai 4.9.2022

22.40: Suomalaisasiantuntija: "Voidaan luopua ajatuksesta, että Herson vapautetaan nopeasti"

Yksi vähintään länsimaisissa unelmissa usein nimetty tavoite Ukrainan vastahyökkäykselle on ollut Hersonin kaupungin takaisinvaltaus.

Useampaan otteeseen sodan aikana on kerrottu tarinaa ukrainalaisjoukoista, joita on väitetty havaitun milloin missäkin päin Hersonin esikaupunkialueita. Maajoukkojen välisiä taisteluita kaupungista ei ole kuitenkaan käyty tälläkään viikolla.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä sotahistorioitsija Emil Kastehelmi ei odota lähiaikoina näkevänsä "mitään kovin merkittäviä läpimurtoja". Ukraina todennäköisesti jatkaa etelän painopistesuunnilla puskemista, Kastehelmi sanoo.

– Liikettä ukrainalaisten hyväksi tullaan todennäköisesti vielä näkemään.

– Mutta sellaisesta ajatuksesta voidaan varmasti luopua, että edessä olisi jokin nopea Hersonin vapauttaminen.

21.39: Katkesiko Venäjän elintärkeä logistiikkasilta vihdoin? Video näyttää Ukrainan valtavat pommitukset Antonovskyn sillalla

Ukrainan armeija pommitti Venäjälle logistisesti äärimmäisen tärkeää kulkuväylää.

Dnepr-joen ylittävä yli kilometrin pituinen Antonovskyn silta on ollut Venäjän joukkojen hallussa helmikuusta asti. Venäjä on kuljettanut sodan aikana miehistöään sekä aseita siltaa pitkin Hersoniin.

Sillallla nähtiin useita räjähdyksiä sunnuntaiaamuna Ukrainan toimesta. Sosiaalisessa mediassa leviää myös useita videoita samaisista räjähdyksistä eli kulmista kuvattuina.

Ukraina on tehnyt jo aiemmmin useita tykistö- tai ohjusiskuja sillan käytön estämiseksi.

Toistaiseksi ei kuitenkaan pystytä vielä sanomaan, katkesiko silta nyt räjähdyksistä kokonaan.

0:27 Räjähdykset sillan lähettyville tallentui videolle: Katso kuinka Antnovskiy sillalla räjähtelee.

20.02: Ukraina selittelee hyökkäyksensä hitautta – suomalaisasiantuntijaa epäilyttää: "Viestinnän tyyli muuttui todella nopeasti"

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävän sotahistorioitsija Emil Kastehelmen mukaan Ukrainan vastahyökkäys Etelä-Ukrainassa lähti vauhdikkaasti liikkeelle, mutta venäläiset saivat tilanteen nopeasti haltuun.

Ukrainan vastahyökkäys maan eteläosassa pyrkii venäläisjoukkojen "systemaattiseen kuluttamiseen", ei Kremlin miehittämien alueiden nopeaan takaisinvaltaukseen, väittivät ukrainalaisviranomaiset lauantain aikana, raportoi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Kastehelmen mukaan Ukrainan lausunnot tässä vaiheessa vastahyökkäystä "herättävät vähän kysymyksiä".

– Epäilen väitteitä siitä, etteikö Ukraina olisi yrittänyt oikeastikin edetä. Siellä on todistetusti hyökätty vahvasti, on nähty tuhoutuneita ukrainalaisia panssarivaunuja ja muuta. Kunnon panssaroiduilla osastoilla on pyritty eteenpäin, Kastehelmi sanoo MTV Uutisille.

– Tietysti voi olla niin, että he haluavat sitoa venäläisiä joukkoja, Kastehelmi jatkaa.

Kastehelmen mukaan on mahdollista, että Ukrainan kommentit on "suhteutettu tilanteeseen". Kiova käy taistelua olemassaolostaan ja sillä on tarve sanoittaa asiat itselleen mieluisaan muotoon, Kastehelmi muistuttaa.

– Ukrainan viestinnän tyyli muuttui todella nopeasti sellaiseksi, että älkää odottako mitään isoa ja merkittävää, vaikka jo kevään lopulta asti on viestitty toiveikkuutta (etelän vastahyökkäyksestä).