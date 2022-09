Pekka Toveri: Tämä Ukrainan vastahyökkäyksestä tiedetään varmasti – näin tilanne etenee

Hyökkäyksessä Ukraina on edennyt nopeasti ja onnistunut valtaamaan takaisin alueet Kupjanskista Izjumiin.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri vahvistaa, että Ukrainan takaisin valtaama alue on toistatuhatta neliökilometriä ja että hyökkäys on jatkunut vielä eteenpäin.

– Oskil-joki on ylitetty ja monesta suunnasta hyökätään kohti Sjevjerodonetskia eli juuri niitä alueita, joita Venäjä on kolme kuukautta ankaralla tykistön tulella vallannut.

– Niitä kohti ukrainalaiset etenevät ja se on pystytty vahvistamaan video- ja kuvamateriaalilla, jota ukrainalaiset laittavat sosiaaliseen mediaan ja mediaan.

"Venäläistä kalustoa hylätty käyttökuntoisena"

Eilen puhuttiin jopa Venäjän Harkovan rintaman romahduksesta ja ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoitti Venäjän sotilaiden käytännössä pakenevan Harkovan alueelta.