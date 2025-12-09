Zelenskyi sanoi tiistaina myös olevansa valmis vaaleihin.
Ukrainan odotettiin toimittavan tiistaina Yhdysvalloille uuden version rauhansuunnitelmastaan, mutta lähetys lykkääntyi. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan uusi versio yritetään saada valmiiksi ja matkaan keskiviikkona.
Zelenskyi sanoi maanantaina, että Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma oli kutistunut 20-kohtaiseksi. Hänen mukaansa Yhdysvalloille esiteltävästä suunnitelmasta oli poistettu Ukrainalle vahingolliset kohdat.
Zelenskyi sanoi tiistaina myös olevansa valmis vaaleihin. Hän otti kantaa asiaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kyseenalaistettua Ukrainan demokraattisuuden.
Zelenskyi sanoi pyytävänsä parlamenttia valmistelemaan esityksiä lainsäädännön muuttamiseksi, jotta vaalien järjestäminen olisi mahdollista sotatilalain ollessa voimassa.