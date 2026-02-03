Naton pääsihteeri Mark Rutte on saapunut yllätysvierailulle Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

Vierailu alkoi vain tunteja Venäjän tämän vuoden toistaiseksi laajimman ilmahyökkäyksen jälkeen, keskellä kovia pakkasia.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä iski viime yönä Ukrainaan yli 70 ohjuksella ja 450 droonilla. Zelenskyin mukaan ne osoittivat, että Venäjä tekee mieluummin hyökkäyksiä kuin käyttää diplomatiaa.

Kiovan alueen sotilasjohtaja kertoi Telegram-viestissään, että iskut kohdistuivat energiainfrastruktuuriin ja tarkoituksena oli jättää ihmiset ilman sähköjä ja lämmitystä pakkasessa.