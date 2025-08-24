Zelenskyi: Ukraina käyttää pitkän kantaman ohjuksia Venäjää vastaan kysymättä Yhdysvalloilta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vastasi väitteeseen siitä, että Yhdysvallat olisi estänyt Ukrainaa käyttämässä pitkän kantaman ohjuksia sodassa Venäjää vastaan.
Ukraina käyttää itse tuottamiaan pitkän kantaman ohjuksia sodassa Venäjää vastaan kysymättä Yhdysvalloilta, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky lehdistötilaisuudessa Ukrainassa sunnuntaina. Asiasta kertoo The Kyiv Independent.
Zelenskyi antoi lausuntonsa alle vuorokausi sen jälkeen, kun Wall Street Journal kertoi artikkelissaan, että Pentagon on kuukausien ajan estänyt Ukrainaa käyttämästä Yhdysvalloissa valmistettuja pitkän kantaman ohjuksia iskuissa Venäjälle.
Tämä olisi WSJ:n mukaan rajoittanut Ukrainan mahdollisuuksia käyttää tehokasta asetta taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan kuukausien ajan.
Zelenskyin ja Kanadan pääministerin Mark Carneyn sunnuntaisessa lehdistötilaisuudessa Kiovassa Zelenskyi sanoi, ettei tällaisista rajoituksista keskustella, ja huomautti, että Ukraina iskee Venäjän sisäisiin kohteisiin Ukrainassa valmistetuilla aseilla.
– Tällä hetkellä käytämme kotimaassa valmistettuja pitkän kantaman aseitamme, emmekä ole keskustelleet tällaisista asioista Yhdysvaltojen kanssa viime aikoina, Zelenskyi sanoi.
– Oli aika, jolloin oli erilaisia signaaleja kostoiskuistamme Venäjän hyökkäysten jälkeen energiajärjestelmäämme, Zelenskyi jatkoi.
Trumpin lausunnot ristiriitaisia
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi 21. elokuuta, ettei Ukrainalla ole "mitään mahdollisuuksia voittaa", ellei sen sallita hyökätä Venäjää vastaan. Trump myös kritisoi entistä Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia siitä, ettei se antanut Ukrainan "taistella takaisin, ainoastaan puolustaa".
Tästä huolimatta Trump on aiemmin sanonut olevansa "erittäin kiivaasti" eri mieltä Valkoisen talon edellisen hallinnon päätöksestä sallia Ukrainan pitkän kantaman iskut Venäjää vastaan Yhdysvaltain aseilla, kertoo The Kyiv Independent.
Aiemmin, 20. elokuuta, Zelenskyi ilmoitti, että Ukraina aikoo aloittaa kotimaassa kehitetyn pitkän kantaman Flamingo-risteilyohjuksensa massatuotannon tänä talvena.