J.D. Vance: Yhdysvallat kykenee neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta

J.D Vance
J.D Vance heinäkuussa 2024. Kuvituskuva.AOP
Julkaistu 37 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

J.D. Vance uskoo maansa kykyyn neuvotella rauha Ukrainaan.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoo NBC:lle uskovansa, että Yhdysvallat kykenee neuvottelemaan sopimuksen sodan lopettamiseksi Ukrainassa ongelmista huolimatta.

Erikoishaastattelussa hän sanoi myös, että Yhdysvaltojen mielestä sodan molemmat osapuolet ovat tehneet huomattavia myönnytyksiä viime viikkoina.

Vance väitti myös, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt enemmän kuin edeltäjänsä Joe Biden Venäjän painostamiseksi myös taloudellisesti.

