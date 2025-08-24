Ukraina sanoo vallanneensa takaisin kolme kylää Donetskin alueella

Oleksandr Syrskyi
Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Syrskyi. Kuvituskuva.AOP
Ukraina sanoo vallanneensa Venäjältä takaisin kolme kylää Donetskin alueella. 

Asiasta kertoi Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Syrskyi sosiaalisessa mediassa.

Syrskyin mukaan ukrainalaiset saivat vallattua takaisin viime vuonna vallatun Mykhailivkan kylän sekä Zelenyi Gain ja Volodymyrivkan.

Ukrainan itsenäisyyspäivänä kerrottu uutinen oli tervetullut Ukrainalle, sillä Venäjän joukot ovat viime aikoina edenneet syvemmälle itäiseen Ukrainaan.

Venäjä sanoi eilen vallanneensa Donetskin alueella kaksi kylää, joista yksi sijaitsi Ukrainalle tärkeän Kramatorskin kaupungin tien varrella.

