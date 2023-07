Ukrainassa tulee täyteen 500 päivää Venäjän hyökkäyssotaa – MTV seuraa sotaa

Tänään on Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan 500. päivä. Venäläiset joukot vyöryivät Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 Venäjältä, Valko-Venäjältä sekä Venäjän vuodesta 2014 miehittämiltä Ukrainan alueilta.

Sota on vaatinut YK:n mukaan yli 25 000 siviiliuhria. Sotilaita on kuollut molemmilta osapuolilta kymmeniätuhansia.

Sodalla on ollut merkittäviä seurauksia kansainväliseen politiikkaan, muun muassa Suomen liittyminen Natoon.

Zelenskyi on viime päivien aikana vieraillut myös Bulgariassa, Tshekissä ja Slovakiassa.

Historiasta on opittu, että ammuksista suuri osa on suutareita eivätkä räjähdä maahan osuessaan. Tämä taas voi myöhemmin aiheuttaa siviileille vahinkoa.

Yhdysvaltojen uuteen apupakettiin kuuluu rypäleammuksia, joita Ukraina on Pentagonin mukaan pyytänyt jo pitkään.

The Hill -lehden mukaan 38 ihmisoikeusjärjestöä on julkisesti vastustanut rypäleammusten lähettämistä Ukrainalle.

Pentagonin mukaan Venäjä on käyttänyt Ukrainassa rypäleammuksia, joista suutareiden osuus on 30–40 prosenttia.

Pentagonin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista tuomita, miten vastahyökkäys sujuu.

– He etsivät edelleen Venäjän asemista ja alueilta heikkoja kohtia, Yhdysvaltain puolustuspolitiikan alivaltiosihteeri Colin Kahl sanoi ministeriön tiedotustilaisuudessa.

Pentagon sanoo myös, että Ukrainan vastahyökkäys on myös kestänyt kauemmin kuin jotkut ovat odottaneet. Tämä on myös lisännyt tykistöammusten kulutusta ja rypäleammukset osaltaan vastaavat tähän.

Hänen mukaansa Ukraina on edennyt yli kilometrin Bahmutin eteläpuolella. Pohjoispuolella ei ole tapahtunut muutoksia, Maliar sanoo.

Tämän myötä venäläisten on Maliarin mukaan mahdoton päästä Bahmutista ulos.

Zelenskyin ja Erdoganin on määrä pitää tiedotustilaisuus tänään.

Viime päivinä sosiaaliseen mediaan on jaettu pari videota, joissa ukrainalaissotilaita kävelee Suomen raivausvaunujen lähettyvillä.

Talouslehti Forbesin mukaan yksi video on ukrainalaisen pioneeriryhmän julkaisema. Lehden mukaan se kertoo kahdesta asiasta: siitä, että ukrainalaiset ovat edenneet tarpeeksi saadakseen kaluston turvallisesti takaisin, ja että Ukraina uskoo, että ainakin osa menetystä kalustosta on mahdollista korjata.

Osa Nato-maista on allekirjoittanut rypälepommien kieltosopimuksen.

– Tämä on hallitusten asia päättää, ei Naton, Stoltenberg sanoi.

Zelenskyi kommentoi Ruotsin jäsenyyttä Slovakian Bratislavassa, josta hän jatkaa tapaamaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogania Istanbuliin. Viime päivien aikana Zelenskyi on vieraillut myös Bulgariassa ja Tshekissä pyrkien keräämään tukea Ukrainan mahdolliselle Nato-jäsenyydelle.

Cherevatyin mukaan Venäjän ja Ukrainan joukkojen vahvuus on alueella tasainen, mutta Ukraina onnistuu silti etenemään.

– Hyökkäys ei ole nopea, se on tosiasia. Mutta siitä huolimatta me etenemme emmekä peräänny, kuten venäläiset, sanoi presidentti Prahassa.

Zelenskyin mukaan hitaat asetoimitukset Ukrainaan ovat viivästyttäneet vastahyökkäystä, jolloin Venäjä on voinut vahvistaa puolustustaan miehitetyillä alueilla.

Kremliä kiinnostaa erityisesti, mitä Ukrainan ja Turkin presidentit keskustelevat Mustanmeren viljanvientisopimuksesta. Reutersin mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on sanonut, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa keskustella Erdoğanin kanssa pian, mutta päivämäärää ei ole vielä sovittu.

Asiasta kertoo The Guardian .

YK:n mukaan Venäjän viime vuoden helmikuussa aloittamassa hyökkäyssodassa Ukrainaan on kuollut tähän mennessä yli 9000 siviiliä, uutisoi CNN .

Näistä 9000:sta yli viisisataa on lapsia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan on vaikea taistella Venäjää vastaan ilman pitkän kantaman aseita.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin mukaan maan presidentti Joe Biden on hyväksynyt rypälepommien toimittamisen Ukrainaan.

Luovuttamisella maa ohittaa lain, jolla on tähän mennessä kielletty yli yhden prosentin epäonnistumistodennäköisyydellä toimivien rypälepommien tuotanto, käyttö tai välittäminen

Kiistanalaisten, laajalti maailmassa kiellettyjen pommien käytöstä tai luovuttamisesta on käyty aiemmin kiivaasti keskustelua Yhdysvalloissa, WP kirjoittaa.

Torstaina uutisoitiin, että Yhdysvallat on lähettämässä kiistanalaisia rypälepommeja Ukrainaan, uutisoivat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AP. AP:n mukaan Yhdysvallat on antamassa tuhansia pommeja.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on edistynyt Zaporizhzhjan ydinvoimalan tarkastamisessa Ukrainan ja Venäjän syytettyä toisiaan iskun suunnittelemisesta voimalalla. Asiasta kertoo IAEA:n johtaja Rafael Grossi .

Grossin mukaan järjestön tarkastajat ovat päässeet jo muun muassa voimalan jäähdytysaltaille eivätkä he ole löytäneet merkkejä räjähteistä tai miinoista. Grossin mukaan tarkastajia ei ole vielä päästetty ydinvoimalan katolle, jossa Ukraina on kertonut havainneensa räjähteiden näköisiä asioita.

Ydinvoimala on aluetta laittomasti miehittävien venäläisjoukkojen hallussa.

Venäjän asuinrakennukseen osunut ohjusisku Lviviin varhan torstaina aamuyöllä on vaatinut kymmenen ihmisen hengen Länsi-Ukrainassa. 42:n kerrotaan loukkaantuneen.

Uhrien etsinnät on nyt lopetettu, alueen pormestari Andrii Sadovyi kommentoi viestipalvelu Telegramissa CNN:n mukaan.

Sadovyi kommentoi myös Lvivin kaupungin olleen ennen turvallista aluetta, mutta nyt "tilanne on hyvin vaikea" – esimerkiksi Krimiltä laukaistuilta ohjuksilta kestäisi puoli tuntia saavuttaa alue, Valko-Venäjältä vain 17 minuuttia, CNN:n mukaan.

Ukraina toivoo sotilasliitto Natolta rehellisyyttä, sanoi presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuessaan toimittajille Tshekin pääkaupungissa Prahassa torstaina. Zelenskyi on sanonut, että Ukraina haluaa saada kutsun liittyä sotilasliittoon ensi viikolla Liettuassa järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokouksessa odotetaan päätöksiä muun muassa Naton Ukraina-neuvoston perustamisesta. Ukrainalaispresidentin rinnalla puhunut, aikaisemmin Naton sotilaskomitean puheenjohtajana toiminut Tshekin presidentti Petr Pavelin mukaan Ukrainan tulisi aloittaa neuvottelut Nato-jäsenyydestä heti, kun sota on ohi.

Lvivin kaupungin ohjusiskun uhriluku on noussut yhdellä kuuteen. Venäjän ohjus iskeytyi aamulla asuintaloon Lvivissä, joka sijaitsee Länsi-Ukrainassa vain kymmenien kilometrien päässä Puolan rajasta.

Nuorin iskun kuolonuhreista on 21-vuotias ja vanhin 95-vuotias.

– Olemme kiitollisia Bulgarian tarjoamasta avusta. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään ja suojella lapsiaan, Zelenskyi sanoi toimittajille.

Bulgaria on valmistautumassa hyväksymään sen, että sotilaallinen apu lähetetään suoraan Ukrainaan. Aiemmin Bulgariasta on toimitettu aseita Ukrainaan kolmansien maiden kautta.

Ukrainan armeijan tiedustelupomo Kyrylo Budanov sanoo, että Venäjän iskun uhka Zaporizhzhjan ydinvoimalalla on laskemassa. Asiasta uutisoi The Guardian .

Ukraina on useaan kertaan varoittanut, että Venäjä tekisi terrori-iskun Euroopan suurimmalla ydinvoimalalla. Myös Venäjä on syyttänyt Ukrainaa iskuaikeista.

Ukrainasta on kadonnut 200 000 lasta sitten Venäjän suurhyökkäyksen helmikuussa 2024, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi .

– Kuvitelkaa, emme tiedä, missä 200 000 lasta on nyt, Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa Bulgarian-vierailullaan.

– Osa heistä on karkotettu, osa on miehitetyillä alueilla ja emme tiedä, kuka on elossa, hän jatkoi.