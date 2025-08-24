Ukrainalaiset kommentoivat sotaa itsenäisyysjuhlassa Helsingissä: Suomalaisten tuki koskettaa

Senaatintorilla Helsingissä on juhlittu Ukrainan itsenäisyyspäivää. Paikalla oli joukko ukrainalaisia sekä muun muassa pääministeri Petteri Orpo.

Ukrainan itsenäisyyspäiväjuhlassa Senaatintorilla pitämässään lyhyessä puheessa Petteri Orpo totesi, että Suomi on viime aikoina ajanut tiiviisti Ukrainan asiaa.

Pääministeri myös muisteli keväällä tekemäänsä vierailua Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

– Minuun teki suuren vaikutuksen se, millaista kestävyyttä Ukraina ja ukrainalaiset osoittavat Venäjän raa’an hyökkäyssodan keskellä, Orpo sanoi.

– Pelon ja hävityksen keskelläkin te katsotte tulevaisuuteen. Kohti sitä, kun aseet hiljentyvät ja Ukrainaa päästään jälleenrakentamaan. Me kaikki toivomme, että tuo hetki koittaa pian.

Yritämme elää arkeamme

Suomessa liikematkalla oleva Olena Kosovet-Skavronska kertoi MTV Uutisille, että tuntuu oudolta viettää juhlapäivää ulkomailla, mutta hän tunsi velvollisuudekseen viettää juhlapäivää myös täällä.

Normaalisti hän viettää itsenäisyyspäivän kotona Ukrainassa ystävien ja sukulaisten kanssa.

– Me olemme todella peloissamme emmekä tiedä, milloin sota loppuu. Kaikesta huolimatta yritämme elää meidän arkeamme, koska jos keskittyy koko ajan vain sotaan, voi olla hyvin vaikea selviytyä.

– Ja kaikesta huolimatta meidän pitää jatkaa elämäämme, meidän lastemme pitää jatkaa koulunkäyntiä ja meidän aikuisten pitää tehdä töitä.

Hän kertoo kokevansa tärkeäksi, että suomalaiset tukevat Ukrainaa niin vahvasti, ja toivovansa, että tuki jatkuu.

Yevhen Krotenko kertoo paenneensa Kiovasta sodan sytyttyä.

– Olen joka päivä yhteydessä ystäviini ja vanhempiini Ukrainassa. He kaikki kamppailevat päivittäin, koska missä tahansa siellä onkaan, ei ole turvallista paikkaa, Krotenko sanoi MTV Uutisille.

Krotenko sanoo Suomessa ukrainalaisena saamansa tuen ja sympatian koskettavan. Hän kokee suomalaisten haluavan auttaa sydämensä pohjasta.

– Se on tärkeää niille, jotka tulevat Suomeen päästäkseen turvaan.

Merikasarmi valaistiin Ukrainan värein

Ukrainan itsenäisyyspäivän tilaisuuden järjestivät Helsingin seurakuntayhtymä, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ja Mothers for peace -yhdistys yhteistyössä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, valtioneuvoston kanslian sekä Ukrainan suurlähetystön kanssa.

Helsingissä Ukrainan itsenäisyyspäivää kunnioitettiin myös muun muassa liputuksin Senaatintorilla ja ulkoministeriön Merikasarmi-rakennuksella. Merikasarmi oli myös määrä valaista illalla Ukrainan lipun värein sinikeltaiseksi.

Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäjä miehittää nyt noin viidesosaa Ukrainan alueesta, kun mukaan lasketaan Venäjän vuonna 2014 valtaama Krimin niemimaa.