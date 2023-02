Zelenskyi: Bahmutin puolustajien tilanne erittäin vaikea – MTV seuraa sotaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo brittidokumentissa Sodan keskellä: Bear Grylls tapaa presidentti Zelenskyin, kuinka mahdotonta on elää perhearkea sodan keskellä.

– Ehdin silloin tällöin viettää 4–6 tuntia heidän kanssaan. Se on vaikeaa pojalleni hänen iässään, yhdeksänvuotiaana, pohtii Zelenskyi.

– Tilanne on pojalleni vaikea, koska hän tarvitsee isäänsä. Nyt meillä ei ole tarpeeksi lämpimiä hetkiä.

– Hän on sotilasunivormussa. Hän rakastaa sitä. Hän on aina valmis. Sota on muuttanut kansaamme ja lapsiamme, vastaa Zelenskyi.