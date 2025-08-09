Zelenskyi ja Stubb keskustelivat – "Kiitos tuestasi, Alexander"

Ukrainan presidentti kertoo käyneensä tasavallan presidentti Stubbin kanssa hyvän keskustelun.
Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä käyneensä keskustelun Suomen presidentin Alexander Stubbin kanssa. Zelenskyin mukaan kaksikko koordinoi asetelmia Yhdysvaltojen kanssa tehtävälle yhteistyölle.
– Kiitos tuestasi, Alexander. Ukrainalla ja Suomella on Euroopan pisimmät rajat Venäjän kanssa. Kansamme tietävät, millaisen uhan se tuo mukanaan. Sovimme jatkavamme yhteistyötä yhteisen turvallisuutemme eteen, Zelenskyi kirjoitti.
Kiitti myös Trumpia
Zelenskyi kiitti viestissään myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin halua saada sota Ukrainassa päättymään.
– Vastauksena Venäjän aikeisiin pitkittää sotaa ja pyrkimyksiin vallata alueita, meidän täytyy toimia viisaasti ja yhteistyössä, Zelenskyi kirjoitti.
Aiemmin Zelenskyi sanoi, ettei Ukraina aio suostua alueluovutuksiin. Bloombergin perjantaisen uutisen mukaan Yhdysvallat ja Venäjä valmistelevat sopimusta, jossa Venäjä saisi haltuunsa Ukrainalta valtaamiaan alueita.
Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat ensi viikon perjantaina Alaskassa.