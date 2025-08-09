Zelenskyilta tylyt videoterveiset Trumpille ja Putinille: "Tämä oli hänen suurin virheensä"

Volodymyr Zelenskyi otti kantaa Trumpin ja Putinin tulevaan tapaamiseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat sopineet uusista Ukraina-neuvotteluista. Trump on sanonut tapaavansa Putinin ensi viikon perjantaina Yhdysvaltain Alaskassa.

Tapaamisessa on Trumpin mukaan tarkoitus käsitellä Ukrainan sodan lopettamista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi otti viestipalvelu X:ssä kantaa Trumpin ja Putinin tapaamiseen.

– Presidentti Trump ilmoitti odottavansa tapaamistaan Putinin kanssa Alaskassa. Hyvin kaukana tästä sodasta, joka raivoaa meidän maassamme meidän kansaamme kohtaan, ja jota ei kuitenkaan voida lopettaa ilman meitä ukrainalaisia, Zelenskyi sanoo videojulkaisussaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina joutuvat luopumaan joistain hallitsemistaan alueista sodan päättämiseksi Ukrainassa.

Zelenskyin mukaan Ukrainan perustuslaki estää alueiden luovuttamisen miehittäjälle.

– Ukrainalaiset eivät luovuta maataan miehittäjille, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi otti kantaa myös Putinin toimiin.

– Putin ei uskonut kansaamme ja teki siksi epätoivoisen päätöksen yrittää vallata Ukrainan. Tämä oli hänen suurin virheensä – hän ei ottanut ukrainalaisia huomioon.

