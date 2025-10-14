Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä soittaneensa presidentti Alexander Stubbille.

Zelenskyi kertoo X:ssä, että lähes tunnin kestäneen puhelun aikana esille nousi Gazan tilanne sekä luonnollisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

– Nyt, kun sota Lähi-idässä on päättymässä, on tärkeää, ettei menetetä rauhan edistämisen vauhtia. Myös sota Euroopassa voidaan lopettaa, ja siihen tarvitaan Yhdysvaltojen ja muiden kumppaneiden johtajuutta.

Zelenskyi nosti esiin presidentti Donald Trumpin toimet panttivankien vapauttamisessa ja sodan pysäyttämisessä Gazassa.

– On kiistatonta, että oikeilla toimilla Yhdysvallat voi myös auttaa lopettamaan Venäjän sodan Ukrainaa vastaan. Meillä on tätä varten yhteinen visio.

Zelenskyin mukaan Stubbin kanssa keskusteltiin myös Venäjän viimeaikaisista iskuista Ukrainan energiasektoria vastaan sekä ilmapuolustuksen vahvistamisen tarpeesta.

– Olen kiitollinen valmiudesta auttaa. Venäjältä on riistettävä kyky jatkaa sotaansa ja terroriaan – ja juuri tämä voi muodostaa luotettavimman perustan rauhalle alueellamme.

Trump on kertonut tapaavansa Zelenskyin perjantaina Valkoisessa talossa Washingtonissa.