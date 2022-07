EU:lta puoli miljardia euroa lisää sotilasapua Ukrainalle – MTV seuraa sotaa

TV Rain, Venäjän viimeinen itsenäinen kanava, on jatkanut lähetyksiään yli neljän kuukauden tauon jälkeen. Asiasta uutisoi BBC.

07.40: Ukraina on irtisanonut 28 turvallisuuspalvelun työntekijää

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi yöllä pitämässään puheessaan, että Ukrainan turvallisuuspalvelusta on irtisanottu 28 henkilöä. Zelenskyin mukaan syynä on tyytymättömyys näiden ihmisten työpanokseen.

Tapaaminen on Putinille vasta toinen ulkomaanmatka maan aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan, kertoo Le Monde . Putin vieraili Tadzhikistanissa kesäkuussa.

Kremlin mukaan tapaamisessa keskustellaan Syyrian tilanteesta. Putin puhuu myös kahdenvälisesti Erdoganin kanssa, ja AFP:n Kremlin-lähteiden mukaan näiden keskustelujen aiheena on viljan vienti Ukrainasta.

Maanantai

Venäläinen tuomioistuin on määrännyt hakukonejätti Googlelle 360 miljoonan dollarin suuruiset sakot. Syy on se, että Google ei ole poistanut omistamaltaan Youtube-videoalustalta sisältöjä, jotka liittyvät Venäjän sotilastoimiin Ukrainassa.

Kuten useimmat länsimaiset kilpailijansa, Google poistui äskettäin Venäjän markkinoilta. On arvioitu, että Google ei tästä syystä maksa sakkoa.

Britannian tiedustelun mukaan Wagner Group on lähes varmasti ollut keskeisessä roolissa viimeisimmissä taisteluissa, esimerkiksi Popasnan ja Lysytshanskin valtauksissa.

Wagner on brittitiedustelun mukaan kärsinyt raskaita tappioita ja on joutunut madaltamaan uusien sotilaiden vaatimustasoja. Wagner rekrytoi nyt esimerkiksi rikoksista tuomittuja, joille on tarjolla vain hyvin rajattua koulutusta.